Bon Jovi tornano in tour: debutto al Madison Square Garden e nuove date europee

Bon Jovi lancia un nuovo tour mondiale da luglio, con debutto al Madison Square Garden e tappe tra Stati Uniti, Regno Unito, Scozia e Irlanda.

Bon Jovi sono pronti a tornare sul palco dopo una lunga assenza, con un attesissimo tour mondiale che partirà da New York nel mese di luglio, ponendo i riflettori su uno dei repertori più leggendari della storia del rock internazionale. Il debutto avverrà nella cornice iconica del Madison Square Garden, segnando un grande ritorno dal vivo che toccherà gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Scozia e l'Irlanda.

Con oltre 130 milioni di dischi venduti e una carriera che copre quattro decenni, Bon Jovi continuano a essere una presenza centrale per diverse generazioni di fan. Nella nuova era dello streaming, la loro musica mantiene una sorprendente attualità, con classici intramontabili e brani poetici da riscoprire. Canzoni come Livin' On A Prayer, It's My Life, Always, You Give Love A Bad Name e Bed of Roses rimangono veri e propri punti di riferimento del rock, dimostrando la capacità del gruppo di reinventarsi e restare riconoscibile nel panorama musicale mondiale.

Il viaggio discografico dei Bon Jovi inizia negli anni '80 con album come Bon Jovi (1984) e 7800° Fahrenheit (1985), fino ai successi planetari di Slippery When Wet (1986) e New Jersey (1988). Negli anni a seguire il gruppo ha saputo sorprendere con lavori come Keep the Faith (1992), These Days (1995), Crush (2000) - che contiene il singolo globale It's My Life - e con produzioni più recenti come Have a Nice Day (2005), The Circle (2009), 2020 (2020) e Forever (2024), l'album più recente.

Per celebrare questo rinnovato percorso live, sono previste anche iniziative per avvicinare ancora di più il pubblico al catalogo della band, tra cui una campagna in collaborazione con Virgin Radio che mette in palio la possibilità di volare a New York e assistere al primo concerto del tour.

Oggi più che mai, nell'era dello streaming, la musica della band americana dimostra una straordinaria capacità di rimanere centrale nelle abitudini di ascolto di diverse generazioni. Un repertorio evergreen, con molti classici ma anche brani poetici da riscoprire.

L'annuncio ufficiale del tour ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan, confermando ancora una volta la forza di una carriera fatta di energia, identità e continui successi.