Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema

Dopo il successo globale di Parasite, il regista premio Oscar Bong Joon Ho torna dietro la macchina da presa con un nuovo progetto ambizioso e visionario. “Mickey 17” arriva in prima TV lunedì 1° dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K.

Il film, scritto e diretto da Bong Joon Ho e distribuito da Warner Bros. Pictures, segna il ritorno del cineasta sudcoreano alla fantascienza dopo Snowpiercer, confermando ancora una volta la sua capacità di intrecciare intrattenimento, satira sociale e riflessione esistenziale. Tratto dal romanzo Mickey7 di Edward Ashton, “Mickey 17” esplora i confini dell’identità e del sacrificio umano attraverso una storia che si muove tra etica, sopravvivenza e consapevolezza di sé.

Robert Pattinson interpreta Mickey Barnes, un “sacrificabile”, clone umano costretto a morire e rinascere per completare missioni impossibili su un pianeta ostile. Quando una delle sue copie riesce a sopravvivere, si trova di fronte a un dilemma esistenziale: convivere con un’altra versione di se stesso e affrontare la profonda crisi morale e metafisica che ne deriva.

Il cast è di primo livello: Naomi Ackie interpreta Nasha, la compagna di Mickey, divisa tra amore e disorientamento; Steven Yeun veste i panni di Timo, amico d’infanzia del protagonista; Toni Collette è la spietata governatrice del pianeta, mentre Mark Ruffalo dà vita al leader del progetto di colonizzazione, emblema di un potere spinto dal progresso ma privo di etica.

Il regista, con la sua consueta maestria nel fondere ironia e tensione, costruisce una narrazione di fantascienza visivamente potente e profondamente umana. L’identità, la memoria e la sopravvivenza si intrecciano in un racconto che diventa metafora della resilienza e della ricerca del sé.

In una dichiarazione che sintetizza il cuore del film, Bong Joon Ho descrive *Mickey 17* come “una nuova esperienza cinematografica rivoluzionaria, dove l’improbabile eroe Mickey Barnes si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio a un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro… ovvero morire, per vivere.”

“Mickey 17” sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky e NOW, con un’attenzione particolare ai clienti Sky da più di tre anni, che potranno accedere al film in anteprima on demand grazie all’iniziativa Primissime di Sky Extra. Inoltre, per coloro che dispongono di Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio 4K attivo, il film potrà essere visto in ultra alta definizione.

Con “Mickey 17”, Bong Joon Ho conferma ancora una volta di essere uno degli autori più originali e innovativi del cinema contemporaneo, capace di far riflettere lo spettatore sul significato stesso dell’esistenza, anche nei confini più remoti dell’universo.