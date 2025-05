BOOMDABASH & LOREDANA BERTÈ di nuovo insieme nel nuovo singolo “UNA STUPIDA SCUSA”

I Boomdabash, una delle band più amate nella scena musicale contemporanea italiana, tornano a collaborare con la regina della musica Loredana Bertè per l’uscita del loro nuovo singolo “Una stupida scusa”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 16 maggio via EMI Records Italy di Universal Music Italia, questo nuovo brano promette di catturare il cuore degli ascoltatori con il suo sapore squisitamente reggae.

La collaborazione con Loredana Bertè segna la seconda unione artistica tra la band salentina e l’iconica cantante, dopo il successo del 2018 con “Non ti dico no”, singolo che ha ricevuto la certificazione di doppio Disco di Platino e si è imposto come uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane. I Boomdabash, noti per il loro sound eclettico che spazia dal reggae al reggaeton fino alla dance, tornano così alle loro sonorità distintive. “Mi piace definire questo singolo come una lover hit che racconta l’amore tra gli opposti, le diversità che si uniscono fino a fondersi in un’unica entità. È pervaso quasi di malinconia e catapulta l’ascoltatore non più su una spiaggia bruciata dal sole di agosto ma in una notte d’estate dove la luna si riflette sullo specchio del mare. Se si parla di Luna e di reggae non poteva esserci compagna di viaggio migliore di Loredana, con cui collaboriamo per la seconda volta.” – racconta Biggie, voce dei Boomdabash.

Loredana Bertè, con oltre cinque decenni di carriera alle spalle e una crescente popolarità anche sui social media, ha dichiarato: “Nelle notti d’estate in cui Giove bacia Venere lasciatevi sedurre da questa canzone in cui la mia voce ritrova il sound dei miei amici Boomdabash e del mio amato reggae. Un mix ancora una volta vincente che si muove tra malinconia e desiderio, con un’immagine particolare e intensa della luna che balla riflessa sulle onde del mare.”

“Una stupida scusa” non si limita a voler far ballare chi l’ascolta, ma soprattutto punta ad emozionare, giungendo al cuore di chi la sente. Con un curriculum ricco di successi, i Boomdabash e Loredana Bertè si confermano protagonisti della scena musicale italiana, pronti a regalare ancora una volta emozioni intense e coinvolgenti con il loro nuovo singolo.