BOOMTOWN RATS: il 16 luglio al Pordenone Blues & Co. Festival

Nel suggestivo scenario del Parco San Valentino a Pordenone, mercoledì 16 luglio 2025, i Boomtown Rats si esibiranno in un concerto che promette di essere unico e indimenticabile. La band irlandese, guidata dal leggendario Bob Geldof, con Simon Crowe e Pete Briquette, festeggia i suoi 50 anni di carriera in una serata che rappresenta l’unica data italiana del tour.

L’evento celebrativo segna anche i 40 anni dal Live Aid, il grande concerto benefico organizzato da Bob Geldof che ha segnato la storia della musica per la sua portata e il suo scopo umanitario. Live Aid, nato sulla scia del successo del singolo “Do They Know It’s Christmas?”, ha visto la partecipazione di superstar musicali di tutto il mondo nel 1985, portando milioni di persone a unirsi nella lotta contro la fame in Africa.

Aprirà la serata come special guest Cyborg Zero, il quale, dopo essersi separato dalla band “The Cyborgs” nel 2018, prosegue il suo percorso artistico da solista. Il suo stile, che unisce wild root blues con punk rock e garage, promette di offrire un avvio esplosivo alla serata.

I Boomtown Rats, nati come una delle principali band di new wave tra il 1977 e il 1985, raggiunsero il successo internazionale con brani iconici come “I Don’t Like Mondays” e “Rat Trap”. Si sciolsero nel 1986, riformandosi nel 2013. Da allora, hanno continuato a entusiasmare i fan con vari tour e nuove produzioni musicali, mantenendo viva la loro eredità musicale.

Per i fan e gli appassionati di musica, questo concerto gratuito rappresenta un’opportunità irripetibile per rivivere i momenti d’oro della band e scoprire dal vivo i nuovi brani contenuti nell’album antologico “The First 50 Years: Songs of Boomtown Glory”.

L’evento si inserisce nel prestigioso Pordenone Blues & Co. Festival, giunto alla sua 34° edizione, e contribuisce attivamente alla promozione culturale del Friuli Venezia Giulia, facendo parte del programma GO!2025&FRIENDS. Il Pordenone Blues & Co. Festival, con la sua ricca programmazione, si conferma come uno dei festival boutique più importanti d’Europa, continuando a ospitare i grandi nomi della musica internazionale e arricchendo l’offerta culturale della regione.