Borodyanka rinasce con l’arte di Banksy e C215: il documentario “Arte vs Guerra” su Sky Arte

Un messaggio di speranza emerge dalle macerie di Borodyanka, città ucraina martoriata dall’invasione russa del febbraio 2022. Il documentario in prima visione “Arte vs Guerra – Banksy e C215 a Borodyanka, Ucraina”, in onda su Sky Arte il 26 aprile alle 21.15 e disponibile in streaming su NOW e on demand, racconta questa incredibile storia di resilienza attraverso l’arte.

A poche settimane dalla fine dell’assedio che ha quasi raso al suolo Borodyanka, causando oltre 200 vittime in soli due mesi, due figure di spicco della street art mondiale sono giunte in città: Banksy, l’enigmatico artista britannico, e il francese C215, alias Christian Guémy. Tra gli edifici sventrati, Banksy ha lasciato due potenti opere: “La Ginnasta”, una figura che volteggia sulle rovine di una casa, simbolo di forza e agilità in un contesto di distruzione, e “Davide e Golia”, un bambino che atterra un gigante con una mossa di judo, metafora della resistenza e della capacità di reagire di fronte alla soverchiante forza nemica.

Le bombolette spray di C215 hanno invece animato i resti della guerra con graffiti carichi di significato: uccelli che si posano sulle pareti colpite, ritratti commoventi come quello di Dmytro Kotsiubaylo, un giovane eroe caduto in battaglia, e di una coppia di anziani vittime dei bombardamenti.

Ma la storia non finisce qui. Paola Ciaccia, Alessandro Cini e Maria Colonna, tre giovani restauratori italiani con un laboratorio a Pavia, hanno intrapreso un viaggio a Borodyanka per salvare queste opere d’arte dal degrado e dalla potenziale perdita. In accordo con la municipalità, i murales di Banksy e C215 sono stati messi in sicurezza e diventeranno il cuore pulsante di un futuro Museo, un simbolo tangibile della volontà di Borodyanka di guardare avanti e ricostruire il proprio futuro.

Il documentario “Arte vs Guerra”, narrato dalla voce di Alessandro Sperduti, ripercorre questo straordinario racconto di speranza attraverso le toccanti testimonianze di C215, di un amico intimo di Dmytro Kotsiubaylo, di una coppia di anziani sopravvissuti all’orrore, di una giovane allieva di una scuola di danza distrutta, di un poliziotto che ha perso la sua intera famiglia e delle autorità locali che vedono nell’arte un motore per la rinascita della città.

Le telecamere seguono anche il prezioso lavoro dei giovani restauratori italiani all’interno della Casa della cultura, un edificio divenuto un importante centro di aggregazione per la comunità di Borodyanka. “Arte vs Guerra” offre uno sguardo intenso e commovente su come l’arte possa farsi portatrice di un messaggio di resilienza e di futuro in uno scenario di devastazione, testimoniando la forza dello spirito umano di fronte all’orrore della guerra. Non perdete questo imperdibile documentario su Sky Arte il 26 aprile alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand.