Bosch alla IAA Mobility 2025: innovazione tra hardware e software Intelligenti

La mobilità è in continua evoluzione e Bosch si posiziona come un leader indiscusso nell’industria automotive grazie alla sua capacità di integrare perfettamente hardware e software. Alla IAA Mobility 2025, tenutasi a Monaco di Baviera, Bosch ha presentato delle soluzioni innovative che stanno ridefinendo il futuro dei veicoli. Nel settore Mobility, l’azienda vede il software come il principale motore di crescita.

Secondo Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, “Bosch vuole continuare a svolgere un ruolo chiave per plasmare l’industria nell’era della mobilità guidata dal software.” I segnali sono promettenti: soluzioni come il brake-by-wire e lo steer-by-wire sono già considerate tecnologie chiave per i veicoli intelligenti. Con queste soluzioni, Bosch prevede di raggiungere un fatturato superiore a 7 miliardi di euro entro il 2032.

Markus Heyn, membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del settore Mobility, ha affermato che “I veicoli guidati dal software sono centrati sull’utente e imparano costantemente grazie agli aggiornamenti software.” La visione di Bosch è chiara: i veicoli diventeranno sempre più degli assistenti personali grazie ad aggiornamenti costanti e all’uso dell’intelligenza artificiale.

Tra le soluzioni avanzate proposte da Bosch, emerge il Vehicle Motion Management, che coordina in modo centralizzato tutte le interazioni del veicolo, dai freni al motore. Quest’innovazione consente di adattare l’esperienza di guida alle preferenze personali, garantendo una maggiore sicurezza e comfort. Non è necessario un hardware specifico, poiché il software di Bosch può essere integrato in diverse architetture di veicoli.

In un mercato dove la produzione è stagnante e la domanda di veicoli elettrici e autonomi è incerta, Bosch registra una lieve crescita grazie all’integrità delle sue offerte. “In futuro, il software sarà costantemente aggiornato e continuerà ad apprendere grazie all’intelligenza artificiale. La nuova mobilità è, prima di tutto, centrata sull’utente,” ha aggiunto Heyn.

Il software intelligente di Bosch è già adottato da oltre due dozzine di produttori in Europa, Cina e Giappone. Nei prossimi tre anni, l’azienda prevede di investire una somma a nove cifre nel Vehicle Motion Management, ampliando ulteriormente il suo portafoglio di soluzioni software modulari.