Bresh annuncia una nuova data a Roma e torna protagonista al Festival di Sanremo

Dopo i live europei e i quattro spettacoli a Genova, Bresh annuncia una nuova tappa estiva: il 10 luglio l’artista si esibirà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un appuntamento che si aggiunge al già ricco calendario di concerti del 2026 e conferma il momento d’oro del cantautore genovese, tra i protagonisti più amati della scena urban italiana.

I biglietti per la data romana saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio, mentre la vendita generale aprirà il giorno successivo, giovedì 19 febbraio, sempre alle 12:00.

Prima dell’atteso live estivo, Bresh sarà protagonista del Suzuki Stage durante la serata di mercoledì 25 febbraio, in occasione del Festival di Sanremo 2026. L’artista si esibirà dal palco di Piazza Colombo, in collegamento con il Teatro Ariston, portando la sua musica nel cuore della manifestazione canora più seguita d’Italia.

Nel frattempo, l’artista ligure è tornato in radio con il nuovo singolo “Introvabile”, un brano intimo e personale prodotto da Shune e Juli, costruito su un delicato giro di chitarra che ne sottolinea l’essenzialità e valorizza la scrittura diretta e sincera di Bresh. “Introvabile” restituisce l’immagine fragile e umana dell’artista, raccontando con sensibilità le contraddizioni di una relazione.

Tra aprile e luglio, Bresh sarà impegnato in diverse tappe europee e italiane. Il suo primo tour nel Vecchio Continente partirà il 12 aprile dal Cafè De La Danse di Parigi (già sold out), toccherà il 14 aprile la Scala di Londra e il 15 aprile il Razzmatazz di Barcellona.

A luglio sarà invece protagonista di Mare Nostrum, una serie di quattro date al Porto Antico di Genova, la sua città. Tre di queste (1°, 3 e 4 luglio) hanno già registrato il tutto esaurito, mentre restano disponibili i biglietti per l’ultima serata del 5 luglio. RTL 102.5 sarà la radio partner ufficiale dell’evento.

Con 29 dischi di platino e 12 d’oro, Andrea Brasi, in arte Bresh, si è ormai affermato come una delle figure più influenti della nuova canzone italiana. Proveniente dalla scena “Drilliguria”, Bresh si è distinto per una scrittura semplice, autentica e immediata, spesso legata all’immaginario del mare e della sua Liguria.

Dopo una lunga gavetta, debutta nel 2020 con l’album “Che Io Mi Aiuti”, seguito nel 2022 dal doppio platino “Oro Blu”. È con brani come “Angelina Jolie”, “Guasto d’amore” — diventato inno del Genoa — e “Parafulmini” con Ernia e Fabri Fibra che conquista il grande pubblico, raggiungendo le prime posizioni delle classifiche italiane.

Nel 2024 partecipa al 75° Festival di Sanremo con “La tana del granchio”, certificato platino e a lungo stabile nella Top 10 delle classifiche nazionali. Durante la serata delle cover interpreta con Cristiano De André “Crêuza de mä”, in una performance che emoziona pubblico e critica e che porta alla pubblicazione della versione digitale live.

Il suo ultimo progetto, l’album “Mediterraneo” (platino), è uscito a giugno 2025 e contiene i brani “Umore marea” e “Dai che fai”. L’album ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/NIQ e ha dato il via al primo tour nei palasport, con tappe tutte esaurite e una scenografia suggestiva dominata da un relitto sospeso tra sogno e memoria.

Con l’arrivo della bella stagione, Bresh è pronto a riportare la sua musica dal vivo tra le piazze e i palchi d’Italia. L’appuntamento del 10 luglio a Roma e le serate di “Mare Nostrum” a Genova rappresentano un nuovo capitolo nella crescita artistica di un cantautore che continua a unire introspezione e autenticità, consolidando il legame profondo con il suo pubblico.