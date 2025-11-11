Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Il legame tra Bresh e la sua città si riconferma indissolubile. A soli trenta minuti dall’apertura delle vendite generali per il live “Mare Nostrum”, previsto il 1° luglio 2026 al Porto Antico di Genova, i biglietti sono andati completamente esauriti. Per accontentare la grande richiesta, l’artista ha annunciato una seconda data nel capoluogo ligure: venerdì 3 luglio 2026, sempre al Porto Antico.

Le prevendite per il nuovo appuntamento sono già disponibili sui principali circuiti autorizzati. L’evento, organizzato in collaborazione con Live Nation, vede RTL 102.5 come radio partner ufficiale.

L’annuncio arriva dopo il trionfo del Mediterraneo Tour, il primo tour nei palasport di Bresh, che ha toccato Jesolo, Roma, Milano (con due serate sold out) e Bologna. Lo show si è distinto per l’imponente scenografia, un relitto sospeso tra sogno e memoria, simbolo di un viaggio immaginifico in cui – come scrive la nota – “la nave di Bresh è diventata una creatura viva, fatta di legno, luce e vento. Una città che galleggia sul sogno, un vascello che trasporta emozioni più che persone.”

Sul palco, insieme a Bresh, una band completa: Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera e piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), i coristi Roberto Tiranti, Jennifer Vargas e Claudia Ginga e la sezione fiati con Chicco Montisano, Giulio Tullio e Matteo Pontegavelli. La direzione artistica dello show è stata curata da Shune e Dibla insieme all’artista stesso, mentre la progettazione scenica è firmata BLEARRED.

Parallelamente continua il successo radiofonico di “Dai che fai”, singolo attualmente in rotazione estratto dall’album “Mediterraneo”, già certificato Platino. Il brano, scritto insieme a Calcutta e prodotto da Roy Lenzo, si distingue per il suo tono immediato e per le atmosfere leggere che evocano le vie di Genova. Il video, diretto da Simone Mariano, racconta con immagini nitide e fortemente evocative il mondo poetico dell’artista ligure.

L’album “Mediterraneo” include sedici tracce che attingono al tema del viaggio, del mare e della sua terra d’origine. Prodotto da Shune, è stato pubblicato in digitale, CD, LP rosso e bianco e doppio LP blu e trasparente. Le fotografie di copertina portano la firma di Sam Gregg, mentre l’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Con 29 dischi di platino e 11 d’oro, Bresh – all’anagrafe Andrea Brasi – si conferma una delle voci più rappresentative del nuovo cantautorato urban italiano. Dalla wave genovese della Drilliguria alla conquista dei palazzetti, il suo percorso è costellato di successi: da “Angelina Jolie” (4x platino) a “Guasto d’amore” (5x platino), inno dei tifosi del Genoa, fino alle collaborazioni con Ernia, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

Nel 2024 Bresh è salito sul palco del Festival di Sanremo con il brano “La tana del granchio”, certificato platino, rimanendo per diverse settimane nelle Top 10 di Spotify e FIMI. Nella serata delle cover ha emozionato il pubblico insieme a Cristiano De André con “Crêuza de mä”, reinterpretazione in dialetto genovese che ha riscosso grande consenso.

A giugno 2025 l’artista ha pubblicato “Mediterraneo”, il suo nuovo album già certificato Platino e balzato in vetta alle classifiche FIMI. Il disco contiene anche il singolo “Umore marea”, premiato con il disco d’Oro.

Con “Mare Nostrum” Bresh torna dunque dove tutto è iniziato: nella sua Genova, tra mare e musica, pronto a riabbracciare il pubblico nella cornice unica del Porto Antico. Due serate che si preannunciano indimenticabili, testimonianza del profondo legame tra l’artista e la sua città.