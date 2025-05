BRESH: da venerdì 30 maggio in radio il singolo “UMORE MAREA”

Bresh si prepara a lanciare un nuovo capitolo musicale con l’uscita del suo attesissimo album “Mediterraneo”, in arrivo il 6 giugno. Il nuovo lavoro viene anticipato dal singolo “Umore Marea”, che sarà trasmesso in radio a partire da venerdì 30 maggio. Prodotto da Shune, il brano è un viaggio emozionale che riflette la sensazione di incertezza e precarietà emotiva, simbolicamente rappresentata dalle maree.

Tra le immagini evocative del video musicale, diretto da Emanuele Cantò, emergono due costanti dell’immaginario di Bresh: il viaggio, inteso non solo come movimento verso una meta, ma come esperienza in sé, e il mare, elemento che ritorna sempre nella poetica dell’artista.

L’album è accompagnato da un suggestivo trailer girato a Tenerife, che cattura l’essenza tematica del progetto. La regia dell’opera è ancora di Emanuele Cantò, mentre la colonna sonora è frutto del lavoro congiunto di Shune, Michele Bargiggia e Rocco Biazzi. Questo lavoro musicale si ispira profondamente al legame del cantautore con il mare e la Liguria, come evidenziato anche nel precedente brano “La Tana del Granchio”, certificato ORO e apprezzato nelle classifiche.

Con l’uscita di “Mediterraneo”, Bresh intraprenderà il “MAREA TOUR”, che lo vedrà protagonista sui palchi delle principali località italiane durante l’estate 2025. Tra le tappe ci sono città come Bari, Benevento e Alba. Inoltre, da ottobre, Bresh si esibirà per la prima volta nei palasport, con date in luoghi prestigiosi come il Palazzo dello Sport di Roma e l’Unipol Forum di Milano, quest’ultimo già sold out.

Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, si riconferma come una delle più promettenti stelle della musica italiana. Con 28 certificazioni platino e 9 oro, ha saputo conquistare il pubblico grazie a una scrittura diretta e coinvolgente che fonde elementi rap e cantautorali. Tra i suoi successi recenti, “Guasto d’Amore” e “Altamente Mia” hanno dominato le classifiche, confermando il suo talento unico nel panorama musicale.

I biglietti per il MAREA TOUR sono già disponibili in prevendita, garantendo ai fan la possibilità di assistere a uno spettacolo avvincente che promette di mettere in risalto l’energia e l’entusiasmo di Bresh. La sua musica continua a risuonare con il pubblico, portando avanti un messaggio di autenticità e passione.