BRESH: è disponibile in digitale “CRÊUZA DE MÄ – live version” con CRISTIANO DE ANDRÉ

Bresh sta continuando a lasciare il segno nel panorama musicale contemporaneo, ricevendo riconoscimenti e apprezzamenti sempre crescenti. Con ben 28 certificazioni platino e 8 oro, Bresh si è affermato come uno dei cantautori più amati della nuova generazione, con un repertorio che conquista il cuore del pubblico.

Di recente, Bresh ha regalato al pubblico un’emozionante performance sul palco del Teatro Ariston, che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. A seguito di questa strepitosa esibizione, è stata annunciata la disponibilità digitale di “CRÊUZA DE MÄ – live version”, una toccante cover del brano di Fabrizio De André, presentata proprio all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Cristiano De André.

Ma le novità non finiscono qui: il nuovo singolo di Bresh, “LA TANA DEL GRANCHIO”, è rimasto stabile nella Top 10 (#8) della classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti per la seconda settimana consecutiva. Un successo che conferma il talento e la capacità di Bresh di conquistare il pubblico con la sua musica coinvolgente.

Ma le sorprese non finiscono qui: quest’anno, per la prima volta, Bresh si esibirà live nei palasport, regalando al suo pubblico tre date imperdibili tra Roma e Milano. Con il successo che lo accompagna e il favore del pubblico, le performance di Bresh si preannunciano come eventi da non perdere per gli amanti della buona musica.

Con un album che ha conquistato la certificazione PLATINO in Italia e un catalogo che ha superato il miliardo di streaming su Spotify, Bresh si conferma come una delle voci più interessanti e innovative della scena musicale contemporanea. La sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico è indiscutibile, e le prossime performance live promettono di confermare il suo talento e il suo successo.