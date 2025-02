BRESH: il 12 febbraio esce il vinile 45 giri de “LA TANA DEL GRANCHIO”

Bresh si prepara per un momento importante della sua carriera musicale: la partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La tana del granchio”. Con 27 certificazioni platino e 9 oro, Bresh si conferma come una delle voci più apprezzate della nuova generazione.

Bresh è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni. Originario della Drilliguria, segna la sua presenza con un’arte che combina un flow continuo con testi di ispirazione cantautorale. Con un pubblico sempre crescente, il suo stile di scrittura semplice e diretta lo rende facilmente accessibile a tutti gli ascoltatori sin dal primo ascolto.

Nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno. Il successo continua con singoli certificati platino come “Angelina Jolie” nel 2021 e l’album “Oro Blu” nel 2022. La sua carriera è un susseguirsi di successi, culminando con la sua partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione del vinile del brano “La tana del granchio”.

Il talento di Bresh si esprime anche sul palco, e quest’anno avrà l’opportunità unica di esibirsi live nei palasport per la prima volta. Le date imperdibili sono sabato 1° novembre a Roma presso il Palazzo dello Sport e giovedì 6 e venerdì 7 novembre a Milano presso l’Unipol Forum. I biglietti sono già disponibili in prevendita e promettono serate cariche di emozioni.

Non solo Sanremo attende Bresh, ma anche il pubblico con la pubblicazione del vinile “Oro Blu” contenente il brano “Nightmares” insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. L’album è già disponibile in pre-order per i suoi fan più affezionati.

Il cantautore si è distinto per la sua voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica. Il suo percorso caratterizzato da successi certificati è una testimonianza del talento indiscusso di Bresh nel panorama musicale italiano.

Con migliaia di follower su Instagram, Spotify, TikTok e YouTube, Bresh non smette di conquistare il pubblico con la sua musica e la sua autenticità. Il suo impegno e la sua passione per l’arte lo rendono un artista completo e sempre in evoluzione.