BRESH: “La tana del granchio” è certificato PLATINO

Lo straordinario successo del singolo “La Tana del Granchio” di Bresh, estratto dall’album “Mediterraneo”, continua a stupire il panorama musicale italiano. Il brano ha ricevuto la certificazione Platino, consolidando la posizione dell’artista nel mondo della musica. Questo singolo ha conquistato il pubblico, posizionandosi per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica Fimi/NIQ dei singoli più venduti. Inoltre, ha mantenuto una posizione stabile per sei settimane anche nelle TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e Shazam Italia.

Il successo di “La Tana del Granchio” si inserisce all’interno dell’album “Mediterraneo”, che ha raggiunto il traguardo dell’Oro. Composto da 16 brani, l’album attinge all’immaginario del viaggio, del mare e della Liguria, elementi ricorrenti nella poetica di Bresh. “Mediterraneo” aveva debuttato direttamente al primo posto della classifica Fimi/NIQ e, da dodici settimane consecutive, si mantiene nella TOP 10 degli album più venduti.

In un momento in cui Bresh consolida il suo impatto artistico, arriva anche la notizia di un attesissimo tour nei palasport italiani. A partire dalla data zero a Jesolo il 25 ottobre, il tour proseguirà toccando Roma il 1° novembre. A Milano sono previste due date già SOLD OUT il 6 e 7 novembre, concludendo poi con una tappa a Bologna il 9 novembre.

Un percorso musicale quello di Bresh, che oltre a collezionare successi in campo discografico, si prepara ad emozionare anche il grande pubblico dal vivo con il suo primo tour nei palasport, promettendo spettacoli vibranti e indimenticabili.