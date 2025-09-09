Briga torna dal vivo con il “Sentimenti Club Tour”

Dopo il grande successo di “Never Again – 10 Years Anniversary Tour”, il rapper e cantautore Briga è pronto a tornare sul palco con un nuovo progetto live che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico. L’artista romano ha annunciato il “Sentimenti Club Tour”, che lo vedrà protagonista nei principali club italiani nell’autunno 2025.

Il nuovo spettacolo sarà un vero e proprio viaggio musicale che unirà le diverse anime di Briga, offrendo un’esperienza completa e sfaccettata ai suoi fan. Il concerto sarà suddiviso in tre momenti distinti, ciascuno pensato per raccontare una parte della carriera e della sensibilità artistica del cantautore.

La prima parte sarà dedicata a una dimensione rock, energica e potente, arricchita da assoli strumentali capaci di esaltare il sound della band e l’adrenalina della performance. Si passerà poi alla sezione rap, un tributo alle origini di Briga, con le hit che lo hanno reso celebre e che hanno segnato il percorso della scena italiana degli ultimi anni. Infine, la chiusura sarà affidata a un segmento acustico, intimo e intenso, in cui le emozioni troveranno spazio in un’atmosfera raccolta e coinvolgente, ideale per concludere la serata con profondità e partecipazione.

Ad accompagnare Briga sul palco ci saranno tre musicisti di grande talento: Fabrizio Dottori (sequenze, tastiere, sassofono), Mario Romano (chitarra acustica ed elettrica) e Alessandro De Angelis (batteria e percussioni). Insieme daranno vita a un live capace di mescolare generi e linguaggi, esaltando la versatilità del rapper e cantautore romano.

«Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l’Italia dopo il successo del “Never Again – 10 Years anniversary Tour” dello scorso maggio e di proporre per la prima volta dal vivo le canzoni del mio nuovo album “Sentimenti” – ha affermato Briga – Sarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un’altra serata indimenticabile.»