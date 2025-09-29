Connect with us

ph. Riccardo Lopez

Spettacolo

BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”

Published

Dopo il clamoroso successo del “Never Again – 10 years anniversary tour”, il rapper e cantautore Briga si prepara a emozionare di nuovo il suo pubblico italiano con il “Sentimenti Club Tour”. Questo autunno vedrà l’artista protagonista nei principali club del Paese, offrendo ai fan uno spettacolo indimenticabile diviso in tre momenti distinti.

Il concerto avrà inizio con una sezione rock, energica e ricca di assoli strumentali che risveglieranno subito l’entusiasmo nel pubblico. Seguirà una parte rap, essenziale per omaggiare le origini di Briga e per rivivere le hit che lo hanno consacrato al grande pubblico. Il gran finale sarà un segmento acustico, intimo ed emotivo, una chiusura ideale per garantire intensità e coinvolgimento.

Le date del “Sentimenti Club Tour”, prodotto e organizzato da Authentic Jam, sono già fissate. Si parte l’11 ottobre a Napoli, presso la Casa della Musica, per poi proseguire il 13 novembre a Roma al Largo Venue e concludere il 17 novembre a Milano ai Magazzini Generali. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto.

Briga si dice entusiasta di tornare sul palco: «Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l’Italia dopo il successo del “Never Again – 10 Years anniversary Tour” dello scorso maggio e di proporre per la prima volta dal vivo le canzoni del mio nuovo album “Sentimenti», ha dichiarato. «Sarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un’altra serata indimenticabile.»

Sul palco Briga sarà supportato da una band di talentuosi musicisti, tra cui Fabrizio Dottori alle sequenze, tastiere e sassofono, Mario Romano alle chitarre e Alessandro De Angelis alla batteria e percussioni. Non mancheranno sorprese, come la partecipazione di special guest per la data di Napoli tra cui Eddie Brock, LDA e Lucariello, e l’apertura del concerto affidata a Medici, CECILIA’S e Timido.

 

