Brigitte Calls Me Baby: unica data italiana il 28 marzo al Circolo Magnolia

Arrivano per la prima volta in Italia, per un’unica data esclusiva, i Brigitte Calls Me Baby. La band statunitense si esibirà sabato 28 marzo al Circolo Magnolia di Milano, accompagnata dal support act Caledune. I biglietti sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti autorizzati e, come da tradizione per il club milanese, sarà necessaria la tessera ARCI per accedere alla venue.

La formazione di Chicago porta dal vivo il nuovo album “Irreversible”, prodotto da Yves Rothman e Lawrence Rothman (noti per i lavori con Blondshell e Yves Tumor). Il disco arriva dopo il debutto del 2024, “The Future Is Our Way Out”, e segna un’evoluzione importante nel percorso artistico del gruppo. Registrato dal vivo nello studio casalingo di Lawrence Rothman, l’album racchiude undici brani che riflettono la maturità conquistata sui palchi del mondo e la crescente sicurezza nel loro linguaggio musicale.

I Brigitte Calls Me Baby intrecciano eleganza rétro e contemporaneità in un suono che mescola pop, indie rock e new wave. Il risultato è un’estetica sonora personale e riconoscibile, guidata dalla voce magnetica di Wes Levins, capace di fondere “il romanticismo del pop e l’intensità delle sonorità indie rock”.

La band si è fatta notare fin dagli esordi con l’EP “This House Is Made Of Corners”, prodotto da Dave Cobb, vincitore di nove Grammy Award. Un progetto che ha messo in luce la versatilità musicale del gruppo e la singolare sensibilità compositiva di Levins.

Originario di Port Arthur, in Texas, il frontman è cresciuto in un contesto musicale eclettico: le melodie di Roy Orbison ascoltate a casa dei nonni, la new wave dei genitori e le influenze indie dei coetanei che lo introdussero a band come Radiohead e The Strokes. A soli tredici anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, sviluppando presto uno stile vocale unico, oggi vero marchio di fabbrica del gruppo.

Accanto a lui, la line-up vede Jack Fluegel alla chitarra, Devin Wessels al basso e alle tastiere e Jeremy Benshish alla batteria. Insieme formano un ensemble affiatato, capace di fondere le proprie esperienze individuali in una visione collettiva coerente.

Dopo l’ottima accoglienza ricevuta al SXSW 2023 e la firma con l’etichetta ATO Records, la band ha consolidato il proprio status come una delle realtà emergenti più interessanti della scena internazionale. Il live milanese offrirà al pubblico italiano l’occasione di scoprire dal vivo un gruppo che ha saputo coniugare ispirazioni nostalgiche e modernità in un linguaggio musicale originale e seducente.

Brigitte Calls Me Baby si apprestano quindi a regalare a Milano una serata di rara intensità, sospesa tra il fascino del passato e l’energia del presente, in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili della stagione musicale primaverile.