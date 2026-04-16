Bring Me The Horizon celebrano i 20 anni di Count Your Blessings con una riedizione speciale

I Bring Me The Horizon tornano a celebrare la loro storia con una nuova speciale riedizione del leggendario album di debutto Count Your Blessings, completamente ri-registrata per festeggiare il 20° anniversario della pubblicazione. Il disco, intitolato Count Your Blessings | Repented, sarà disponibile da venerdì 10 luglio su tutte le piattaforme digitali, in formato vinile e CD.



Pubblicato originariamente nel 2006, Count Your Blessings ha rappresentato una svolta per la scena deathcore arrivando a un pubblico globale e imponendosi come uno degli album più radicali e influenti della musica heavy. Oggi, grazie a questa registrazione completamente inedita, guidata dal frontman Oli Sykes e dal chitarrista Lee Malia, accompagnati dal mixaggio di Buster Odeholm, il disco si rinnova risultando ancora più incisivo e potente.



"Una speciale edizione ri-registrata per festeggiare il 20° anniversario dell'album di debutto dei Bring Me The Horizon", recita il comunicato ufficiale.



Per celebrare l'uscita, il gruppo annuncia anche un evento unico: Outbreak Presents: Count Your Blessings | Repented, uno show speciale programmato per venerdì 10 luglio alla B.E.C. Arena di Manchester, dove la band eseguirà per la prima volta l'album integralmente. La serata vedrà salire sul palco anche Static Dress e Dying Wish, in una line-up pensata per rendere omaggio all'evoluzione della scena heavy contemporanea. Non sarà solo un tuffo nel passato ma un vero e proprio rito di passaggio per fan di lunga data e nuove generazioni.



I Bring Me The Horizon, originari di Sheffield, sono considerati una delle band più influenti della loro generazione: oltre 7,2 milioni di album venduti nel mondo e numerosi primi posti nelle classifiche britanniche testimoniano la loro capacità di ridefinire la musica alternative attraverso una costante evoluzione.



La riedizione di Count Your Blessings | Repented del 2026 offre sia un ritorno alle radici sia una moderna reinterpretazione dei brani iconici come Pray for Plagues, Slow Dance e A Lot Like Vegas, ora caratterizzati da una produzione più ampia, intensa e attuale. In questa versione, Liquor & Love Lost si presenta con il suo nome di lavorazione originale, Dragon Slaying, simbolo di un sincero legame con le origini creative della band.



Dalla nascita su MySpace fino al ruolo di riferimento nella cultura alternativa mondiale, i Bring Me The Horizon continuano a superare ogni barriera di genere, influenzando non solo la musica, ma anche moda e digital lifestyle. Questa ri-registrazione è molto più di una semplice rivisitazione: è una riappropriazione che riafferma Count Your Blessings come una pietra miliare della musica heavy moderna.



La tracklist include dieci brani storici in versione 2026, tra cui:

1. Pray for Plagues - 2026 Repented

2. Tell Slater Not to Wash His Dick - 2026 Repented

3. For Stevie Wonder's Eyes Only - 2026 Repented

4. A Lot Like Vegas - 2026 Repented

5. Black & Blue - 2026 Repented

6. Slow Dance - 2026 Repented

7. Dragon Slaying - 2026 Repented

8. (I Used to Make Out With) Medusa - 2026 Repented

9. Fifteen Fathoms, Counting - 2026 Repented

10. Off the Heezay - 2026 Repented



Count Your Blessings | Repented è pronto a segnare un nuovo capitolo nella storia di una band che, dal debutto a oggi, non ha mai smesso di evolversi e di lasciare il segno nel panorama internazionale.