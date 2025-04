BRITNEY SPEARS: il 16 maggio esce “OOPS!… I DID IT AGAIN (25TH ANNIVERSARY)”

In occasione del 25° anniversario di uno degli album dance-pop più iconici di sempre, “Oops!… I Did It Again” di Britney Spears, Legacy Recordings e RCA Records annunciano l’uscita di una speciale edizione ampliata in doppio vinile deluxe e digitale il prossimo 16 maggio.

Questa imperdibile riedizione dell’album certificato diamante dalla RIAA conterrà ben 10 tracce bonus, tra cui rarità e due remix inediti creati appositamente per questa celebrazione: “Stronger (Adamusic Remix)” e “Oops!…I Did It Again (Pessto Remix)”.

La versione in doppio vinile deluxe sarà un vero oggetto da collezione, includendo un esclusivo libretto premium di 20 pagine ricco di momenti indimenticabili che hanno segnato la creazione di questo album fondamentale nella storia della musica pop.

Al momento della sua pubblicazione nel 2000, “Oops!… I Did It Again” rappresentò uno degli album più attesi della cultura pop dei primi anni del nuovo millennio, cavalcando l’onda dell’enorme successo del suo album di debutto “…Baby One More Time”. Nel 1999, Britney Spears aveva già conquistato lo status di superstar internazionale grazie a un successo commerciale travolgente che le valse due nomination ai Grammy, inclusa quella come Miglior Artista Esordiente, e il disco di diamante RIAA per il suo album d’esordio (ben 14 volte platino, il più venduto di sempre per un debutto). Con gli occhi del mondo puntati su di lei per un seguito all’altezza, l’artista seppe integrare l’estetica teen/dance/pop del suo primo lavoro con nuove influenze R&B e funk.

Registrato tra il novembre 1999 e il febbraio 2000, “Oops!… I Did It Again” si rivelò un vero e proprio ponte musicale verso il nuovo secolo, con Britney Spears che consolidava il successo del suo primo album con un secondo lavoro ancora più potente e maturo.

Per “Oops!… I Did It Again”, Britney collaborò con un team di produttori di altissimo livello, tra cui i celebri Max Martin, Rami Yacoub, Per Magnusson, David Kreuger, Kristian Lundin, Jake Schulze, Darkchild e Robert John “Mutt” Lange. Come il suo predecessore, anche questo album fu un successo commerciale e culturale globale, debuttando alla #1 in oltre 20 Paesi. Negli Stati Uniti, raggiunse la vetta della classifica Billboard 200 e mantenne per ben 15 anni il record di album più venduto in una sola settimana da un’artista femminile. “Oops!… I Did It Again” ottenne una nomination ai Grammy come Miglior Album Pop Vocale alla 43ª edizione dei Grammy Awards (2001) e fu il secondo album consecutivo di Britney a ricevere la certificazione disco di diamante RIAA, rendendola la più giovane artista ad aver conquistato tale riconoscimento con più di un album. Con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, “Oops!… I Did It Again” rimane uno degli album più venduti di tutti i tempi.

Per celebrare degnamente questa importante ricorrenza, sarà disponibile anche una nuova collezione di merchandising esclusiva ispirata all’album nello Store Ufficiale di Britney. I fan potranno acquistare due nuove t-shirt, un set top e pantaloncini e un set di adesivi con immagini iconiche, testi e frasi indimenticabili tratte dall’album “Oops!… I Did It Again”.

«Grazie ai miei fan – ha dichiarato con emozione Britney Spears – Questo album è stato registrato in un momento entusiasmante della mia vita, e sono così grata ai miei incredibili fan per aver mantenuto vivo il suo ricordo!».

Questa imperdibile riedizione è un omaggio a un album che ha segnato un’epoca e continua a far ballare intere generazioni. Non perdete l’occasione di rivivere la magia di “Oops!… I Did It Again” in una veste completamente nuova e celebrativa.