BRUCE SPRINGSTEEN: disponibile in digitale il brano “FAITHLESS”

Bruce Springsteen continua a sorprendere i suoi fan con l’uscita del suo nuovo brano, “Faithless”, disponibile ora in digitale. Questo singolo fa parte dell’attesissimo progetto “Tracks II: The Lost Albums”, una collezione di sette album mai pubblicati prima, che vedrà la luce il prossimo 27 giugno.

“Faithless” è il terzo singolo dell’album omonimo e rivela l’intenzione di Springsteen di esplorare temi di proposito, fede e accettazione. In origine, il brano era stato pensato come colonna sonora per un film mai realizzato descritto come un “western spirituale”. Registrato principalmente tra la fine del tour “Devils & Dust” nel novembre 2005 e l’uscita di “We Shall Overcome: the Seeger Sessions” nell’aprile 2006, l’album include anche quattro pezzi strumentali progettati come intermezzi per il film.

“Era davvero una raccolta insolita di canzoni”, ricorda Springsteen, che ha composto l’intera colonna sonora in due prolifiche settimane in Florida, ancor prima che una sola scena del film fosse girata. “Si potrebbero riconoscere dettagli e forse uno o due personaggi. Ma per la maggior parte, ho semplicemente scritto musica di atmosfera che pensavo potesse adattarsi al film”, spiega il Boss. Questo straordinario progetto solista include la partecipazione del produttore Ron Aniello, membri della E Street Band come Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Curtis King Jr., Michelle Moore e Ada Dyer, e contributi familiari di Patti Scialfa, Evan Springsteen e Sam Springsteen.

“Tracks II: The Lost Albums” si presenta come una vera gemma per i fan, comprendendo brani composti tra il 1983 e il 2018. L’edizione limitata sarà disponibile in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con un packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine con foto d’archivio rare e note dettagliate su ogni album scritte dal saggista Erik Flannigan. Springsteen stesso firma la presentazione personale del progetto.

La raccolta include gli album completi e inediti “LA Garage Sessions ’83”, “Streets of Philadelphia Sessions”, “Faithless”, “Somewhere North of Nashville”, “Inyo”, “Twilight Hours” e “Perfect World”. Inoltre, il 27 giugno verrà rilasciato anche “Lost And Found: Selections from The Lost Albums”, con 20 brani selezionati, disponibile in formato 2 LP o 1 CD.

Questa collezione raccoglie commenti entusiastici dalla critica musicale. David Muir di ABC World News Tonight definisce il progetto “un tesoro”, mentre Rolling Stone lo chiama “sorprendente” e New York Magazine lo descrive come “troppo bello per essere vero”. Anche Variety e il New York Times riconoscono l’importanza di questa pubblicazione per i fan del leggendario Bruce Springsteen.