BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Bruce Springsteen sorprende i fan con l’uscita del brano dal vivo “Open All Night (Live at Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)”, anticipazione dell’attesissimo cofanetto “Nebraska ’82: Expanded Edition”, disponibile dal 17 ottobre. Questo esclusivo progetto ripropone tutto l’album “Nebraska” in una performance live unica, girata senza pubblico al Count Basie Theatre del New Jersey.

In questa celebrazione straordinaria, Springsteen rivisita i brani di “Nebraska” più di quarant’anni dopo la sua iniziale pubblicazione, mantenendo lo spirito originale delle registrazioni. “L’unica cosa che non facemmo con l’album Nebraska fu non suonarlo dal vivo, quindi il mio primo pensiero, quando si parlava di celebrare il disco, è stato: ci deve essere una performance, bisogna cantare questi brani dall’inizio alla fine,” ha spiegato Springsteen.

La direzione del film è affidata a Thom Zimny, che ha catturato l’esibizione accompagnata dal leggero supporto musicale di Larry Campbell e Charlie Giordano. Il video, privo di narrazione e commenti, si concentra esclusivamente su ciò che Springsteen definisce “le voci dei personaggi.” Oltre alla performance, il cofanetto includerà le leggendarie sessioni di Electric Nebraska con la E Street Band, brani esclusi dalla pubblicazione originale e un remaster del 2025.

Una settimana dopo l’uscita dell’espanso cofanetto, sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il film “Springsteen: Liberami dal Nulla,” che esplora la creazione dell’album “Nebraska”. La pellicola, con Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen e scritta da Scott Cooper, offre uno sguardo approfondito su uno degli album più influenti del Boss.

La tracklist dell’edizione espansa include moltissime gemme musicali suddivise in cinque dischi, con una particolare attenzione alle tracce inedite e al remaster dell’album. Questo straordinario progetto promette di offrire ai fan una nuova prospettiva su “Nebraska”, un album che ha segnato una svolta cruciale nella carriera di Springsteen, rendendolo uno dei suoi lavori più duraturi.