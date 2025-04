BRUCE SPRINGSTEEN: esce il nuovo brano “BLIND SPOT” e l’album “TRACKS II: THE LOST ALBUMS”

Bruce Springsteen ha annunciato il lancio del suo nuovo singolo, “Blind Spot”, estratto dall’album “Streets of Philadelphia Sessions”. Questo brano è il secondo estratto dall’imperdibile “TRACKS II: THE LOST ALBUMS”, che include sette album mai pubblicati prima, in uscita il 27 giugno.

“Blind Spot” esplora il dubbio e il tradimento nelle relazioni. Springsteen racconta: “Quello era semplicemente il tema su cui mi sono concentrato in quel momento. Non so davvero perché. Io e Patti, ci stavamo divertendo un sacco in California. Ma a volte, se ti concentri su una canzone che ti piace, allora segui quel filo.” Il brano fa parte di “Streets of Philadelphia Sessions”, dove Springsteen ha esplorato nuove sonorità, includendo loop e ritmi hip-hop della West Coast.

La nuova raccolta “Tracks II: The Lost Albums” comprende 83 brani composti tra il 1983 e il 2018, abbracciando lati inediti della carriera del Boss. I sette album mai pubblicati prima sono: “LA Garage Sessions ’83”, “Streets of Philadelphia Sessions”, “Faithless”, “Somewhere North of Nashville”, “Inyo”, “Twilight Hours” e “Perfect World”.

Questo imperdibile cofanetto è stato definito come “un tesoro”, “sorprendente” e “troppo bello per essere vero” da varie fonti, tra cui ABC World News Tonight, Rolling Stone e New York Magazine. “Praticamente da quando ha pubblicato ‘Tracks’ nel 1998, i fan hanno invocato questo”, ha notato Variety.