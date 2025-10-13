BRUCE SPRINGSTEEN: il 24 ottobre esce per SONY MUSIC “NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION”

Bruce Springsteen sta per pubblicare il 24 ottobre “Nebraska ’82: Expanded Edition”, un cofanetto ricco di materiale inedito disponibile nelle versioni 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray. Questo progetto musicale offre una nuova visione del leggendario album “Nebraska”, includendo la prima esecuzione dal vivo completa dell’album registrata al Count Basie Theatre nel New Jersey.

Questo straordinario box set include diverse registrazioni mai pubblicate prima, comprese le sessioni “Electric Nebraska” con la E Street Band, oltre a brani solisti esclusi all’epoca della pubblicazione originale. Inoltre, è incluso un saggio di Erik Flannigan. Come spiega Springsteen: «L’unica cosa che non facemmo con l’album Nebraska fu non suonarlo dal vivo, quindi il mio primo pensiero, quando si parlava di celebrare il disco, è stato: ci deve essere una performance, bisogna cantare questi brani dall’inizio alla fine». La performance dal vivo è stata girata da Thom Zimny senza pubblico, con un accompagnamento strumentale minimo di Larry Campbell e Charlie Giordano.

In aggiunta, il 23 ottobre, un giorno prima dell’uscita dell’album, verrà proiettato nei cinema italiani “Springsteen: Liberami dal Nulla”. Il film, con Jeremy Allen White nel ruolo di “The Boss”, è diretto da Scott Cooper e narra la realizzazione dell’album “Nebraska”. La produzione vede l’inclusione di attori noti come Jeremy Strong e Stephen Graham.

Springsteen introduce anche una versione in trio inedita di “Born in the U.S.A.”, un pezzo scritto nello stesso periodo di “Nebraska”, suonato insieme a Max Weinberg e Garry Tallent. Questo brano e altri, come “Losin’ Kind” e “Child Bride”, fanno parte dei brani solisti della raccolta “Nebraska Outtakes”.

Sia gli appassionati di vecchia data sia chi scopre ora l’arte di Springsteen avranno, quindi, l’opportunità di rivivere la magia di “Nebraska” attraverso un’esperienza musicale e cinematografica unica.