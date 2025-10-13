Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Rob Demartin

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: il 24 ottobre esce per SONY MUSIC “NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION”

Published

Bruce Springsteen sta per pubblicare il 24 ottobre “Nebraska ’82: Expanded Edition”, un cofanetto ricco di materiale inedito disponibile nelle versioni 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray. Questo progetto musicale offre una nuova visione del leggendario album “Nebraska”, includendo la prima esecuzione dal vivo completa dell’album registrata al Count Basie Theatre nel New Jersey.

Questo straordinario box set include diverse registrazioni mai pubblicate prima, comprese le sessioni “Electric Nebraska” con la E Street Band, oltre a brani solisti esclusi all’epoca della pubblicazione originale. Inoltre, è incluso un saggio di Erik Flannigan. Come spiega Springsteen: «L’unica cosa che non facemmo con l’album Nebraska fu non suonarlo dal vivo, quindi il mio primo pensiero, quando si parlava di celebrare il disco, è stato: ci deve essere una performance, bisogna cantare questi brani dall’inizio alla fine». La performance dal vivo è stata girata da Thom Zimny senza pubblico, con un accompagnamento strumentale minimo di Larry Campbell e Charlie Giordano.

In aggiunta, il 23 ottobre, un giorno prima dell’uscita dell’album, verrà proiettato nei cinema italiani “Springsteen: Liberami dal Nulla”. Il film, con Jeremy Allen White nel ruolo di “The Boss”, è diretto da Scott Cooper e narra la realizzazione dell’album “Nebraska”. La produzione vede l’inclusione di attori noti come Jeremy Strong e Stephen Graham.

Springsteen introduce anche una versione in trio inedita di “Born in the U.S.A.”, un pezzo scritto nello stesso periodo di “Nebraska”, suonato insieme a Max Weinberg e Garry Tallent. Questo brano e altri, come “Losin’ Kind” e “Child Bride”, fanno parte dei brani solisti della raccolta “Nebraska Outtakes”.

Sia gli appassionati di vecchia data sia chi scopre ora l’arte di Springsteen avranno, quindi, l’opportunità di rivivere la magia di “Nebraska” attraverso un’esperienza musicale e cinematografica unica.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

FEDERICA ABBATE: torna venerdì 17 ottobre con “HOOLIGAN”

Motori

FIAT porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano 2025

Motori

Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: il 24 ottobre esce per SONY MUSIC “NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION”

Motori

Crescita del Mercato dell’Usato a Settembre 2025: elettrico e ibride in ascesa

Tecnologia

A6 Pro 5G: innovazione e resistenza nel nuovo smartphone di OPPO

Motori

Nuovo Toyota RAV4 Hybrid 2025: innovazione e design per un’icona dei SUV

Motori

Opelo e Opel Vizor: il nuovo volto del marchio tedesco

Moda

TUCANO URBANO e INTER insieme: arrivano i nuovi caschi EL’JETTIN INTER per celebrare la passione nerazzurra

Motori

ALPINE A290: prestazioni da hot hatch e agilità da city-car

Tecnologia

GOOGLE: arriva Gemini AI Pro senza costi per 12 mesi per gli studenti maggiorenni in Italia

Spettacolo

JACK SAVORETTI: disponibile adesso il nuovo singolo “DO IT FOR LOVE”

Spettacolo

MARTE collabora con YOUNG HASH nel nuovo singolo “Il mio deal” disponibile da ora

Motori

La mobilità elettrica di BYD approda a “Che Tempo Che Fa”

Motori

Kia anticipa le normative europee con il “Battery Passport”

Motori

INEOS Grenadier al 4×4 Fest di Carrara per un’esperienza off road imperdibile

Spettacolo

Apple TV+ Lancia “Pluribus”: la nuova eerie Sci-Fi di Vince Gilligan in arrivo il 7 novembre

Spettacolo

PAUL KALKBRENNER: è disponibile da oggi il nuovo album “THE ESSENCE”

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

Giochi

Little Nightmares III è ora disponbile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

FEDERICA ABBATE: torna venerdì 17 ottobre con “HOOLIGAN”

L’artista milanese Federica Abbate è pronta a sorprendere il pubblico con il suo nuovo singolo “HOOLIGAN”, disponibile da venerdì 17 ottobre su tutte le...

6 ore ago

Spettacolo

JACK SAVORETTI: disponibile adesso il nuovo singolo “DO IT FOR LOVE”

Jack Savoretti, il talentuoso cantautore italo-inglese, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Do It For Love“, disponibile da oggi in tutti gli...

12 ore ago

Spettacolo

MARTE collabora con YOUNG HASH nel nuovo singolo “Il mio deal” disponibile da ora

La giovane rapper di Foggia, Marte, sta facendo parlare di sé nel panorama urban italiano con la pubblicazione del suo nuovo singolo, “Il mio...

12 ore ago

Spettacolo

Apple TV+ Lancia “Pluribus”: la nuova eerie Sci-Fi di Vince Gilligan in arrivo il 7 novembre

Apple TV+ ha rilasciato un nuovo teaser e la key art per “Pluribus”, l’attesissima serie creata da Vince Gilligan, già noto per capolavori come...

3 giorni ago