Brunori Sas Annuncia un Tour Europeo a dicembre 

Brunori Sas, il celebre cantautore italiano, ha annunciato oggi il suo nuovo tour internazionale intitolato “BRUNORI IN EUROPA”. Dopo un’intensa serie di concerti in Italia, culminati in un atteso spettacolo all’Arena di Verona il 3 ottobre con un’esibizione live accompagnata da un’orchestra, Brunori si prepara a portare la sua musica oltreconfine per chiudere l’anno in grande stile. Questo tour vedrà l’artista esibirsi su alcuni dei palcoscenici più importanti d’Europa durante il mese di dicembre 2025.

Il tour sarà prodotto da Vivo Concerti e comprenderà sette tappe in alcune delle capitali musicali europee. La prima data, il 5 dicembre, avrà luogo a Barcellona presso la Sala Apolo. Seguiranno le esibizioni a Londra l’8 dicembre presso la Union Chapel, a Bruxelles il 9 dicembre al Cirque Royal, a Parigi l’11 dicembre all’Alhambra, a Berlino il 16 dicembre al Columbia Theater, a Zurigo il 18 dicembre al Volkshaus, e infine a Lugano il 21 dicembre presso il Palazzo dei Congressi.

Gli spettacoli saranno ospitati in luoghi simbolici, teatri e club selezionati appositamente per esaltare l’aspetto intimo e narrativo della musica di Brunori Sas.

Questo tour rappresenta un’importante occasione per i fan europei di Brunori Sas di vivere l’emozione della sua musica dal vivo, attraversando un percorso che ripercorre i momenti salienti della sua carriera musicale. La comunità brunoriana è già in trepidante attesa per queste date che promettono di essere emozionanti e indimenticabili.