BUFF e VEJA: una collaborazione sostenibile per gli amanti dell’outdoor

BUFF, leader globale nell’headwear e neckwear per le attività outdoor, lancia una collaborazione esclusiva con VEJA, celebre marchio di sneakers noto per il suo impegno ambientale e l’utilizzo di materiali ecologici. La sinergia tra le due realtà dà vita alla BUFF x VEJA Fitz Roy, una scarpa da hiking che incarna lo spirito dell’avventura e celebra la natura selvaggia e autentica del Brasile.

Innovazione, responsabilità e stile si incontrano in un unico progetto, in cui la funzionalità tecnica si fonde con un design audace e sostenibile. La calzatura riprende l’iconico modello da trekking Fitz Roy di VEJA, reinterpretato con i colori vivaci e distintivi della collezione Spring/Summer 2025 di BUFF. Il risultato è una scarpa performante, resistente e confortevole, pensata per affrontare i terreni più difficili senza rinunciare allo stile.

Ogni dettaglio è stato studiato per rispecchiare l’essenza della collaborazione. I lacci ispirati all’arrampicata, robusti ma eleganti, rendono omaggio al mondo outdoor. La linguetta in mesh personalizzata con il logo BUFF aggiunge un tocco esclusivo al design. La suola trail-ready, dotata di ramponi multidirezionali e soletta Rock-Plate, garantisce massima stabilità e protezione. La tomaia Trek-Shell, realizzata al 100% in poliestere riciclato e trattata con un’idrorepellenza priva di PFC, assicura durabilità e rispetto per l’ambiente.

La sostenibilità è al centro del progetto anche nella scelta dei materiali della suola: l’intersuola contiene il 52% di canna da zucchero e il 3% di gomma amazzonica, mentre la suola stessa è composta per il 31% da gomma amazzonica, in linea con l’impegno di entrambe le aziende per un futuro più responsabile.

Insieme alla calzatura, BUFF® presenta una capsule collection di accessori ispirata ai colori vibranti della natura brasiliana. La linea comprende scaldacollo, fasce e cappellini, perfettamente abbinabili alla BUFF x VEJA Fitz Roy. Tra i protagonisti della collezione spiccano modelli iconici come il 5 Panel Go Cap, il Go Bucket Hat e il versatile scaldacollo multifunzionale CoolNet UV, perfetti per accompagnare ogni tipo di avventura.

La BUFF x VEJA Fitz Roy è disponibile da oggi al prezzo consigliato di €195,00 e rappresenta molto più di una semplice scarpa: è un simbolo di connessione tra performance e consapevolezza ambientale, una celebrazione dello spirito outdoor e della bellezza naturale del Brasile.