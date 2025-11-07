Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

Published

È fuori ora ovunque “Buona Vita”, il nuovo singolo di soap, pubblicato da Sugar Music e già in gara tra i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025. Il brano, disponibile in streaming e con videoclip in anteprima su RaiPlay, segna un nuovo capitolo nel percorso della giovane artista romana e rappresenta un’evoluzione importante nel suo linguaggio musicale e personale.

“Se te ne vai senza me, buona vita”: con questa frase soap affronta il tema della fine di una relazione, ma senza cadere nella malinconia sterile. “Buona Vita” è un racconto di accettazione e consapevolezza, una canzone che mette al centro la maturità emotiva e la capacità di trasformare il dolore in crescita. È anche un invito a salutare ciò che finisce senza rancore, accogliendo la libertà e la sincerità dei sentimenti.

La produzione del brano, firmata da Jiz, mescola sonorità mediterranee e richiami arabo-andalusi, creando un equilibrio raffinato tra leggerezza e malinconia. Il testo è scritto da soap e Adam Viacava, mentre le musiche portano la firma di Giorgio e Marco De Lauri. Il risultato è un universo sonoro che riflette perfettamente l’anima artistica di soap, sempre sospesa tra culture, linguaggi ed emozioni.

Con questa nuova uscita, l’artista si prepara a vivere da protagonista l’avventura di Sanremo Giovani. Le audizioni dal vivo andranno in onda da martedì 11 novembre su Rai 2, Radio2 e RaiPlay. Dei 24 artisti in gara saranno selezionati 12 semifinalisti che torneranno sul palco il 9 dicembre, in vista della finale di “Sarà Sanremo”, in diretta il 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo. Solo due di loro approderanno al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte”.

“Buona Vita” arriva dopo il successo dell’EP “Pas Facile”, con cui soap ha presentato un sound introspettivo e sincero, diventando voce di una generazione che non teme di mostrarsi fragile. Dall’esordio con “domani forse” e “macchina argento” fino ai successi “via del corso”, “cuori in pista”, “cercavi di più”, “parole violente” e “Amélie”, la giovane cantautrice ha costruito un percorso coerente e riconoscibile, dominato dalla ricerca di sé e da una poetica personale e delicata.

Sophie Ottone, in arte soap, classe 2005, è nata a Roma e cresciuta a Latina. La sua musica nasce dall’incontro tra due mondi: quello italiano e quello della cultura algerina francofona. Nei suoi brani alterna con naturalezza italiano e francese, scegliendo la lingua che meglio restituisce le sfumature delle emozioni. Anche la sua identità personale e la sua libertà di espressione diventano parte integrante del suo progetto artistico, specchio autentico di una generazione che vive senza etichette.

Nel 2024 soap è stata selezionata tra gli artisti italiani VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, aprendo la 18ª edizione del Miami Festival. Il suo brano “Macchina argento” è stato inserito nella colonna sonora della seconda stagione della serie “Prisma” su Amazon Prime Video. Sempre quest’anno è entrata a far parte del programma Amazon Breakthrough 2025 e si è esibita all’Ostello Bello Milano Duomo per chiudere il tour live ufficiale del progetto.

Con “Buona Vita”, soap dimostra una crescita artistica evidente e una consapevolezza sempre più matura. Il singolo è un saluto gentile, un addio che non ferisce ma illumina, la prova che anche nella fine può nascere bellezza. Una giovane voce, quella di soap, che si prepara a lasciare un segno nel panorama musicale italiano.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Dacia Bigster Mild Hybrid G-140: fino a 1.450 km di autonomia 

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Motori

Honda Auto Italia lancia i Black Days 2025: offerte esclusive e focus sulla mobilità elettrificata

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Giochi

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

Spettacolo

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

Motori

Moto Guzzi V85 2026: la nuova generazione della “Classic Enduro” che rinnova lo spirito dell’avventura

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Motori

Alpine A290 illumina Leicester Square all’anteprima di “Running Man”

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Spettacolo

Rosalía racconta del nuovo album Lux, della collaborazione con Björk e con la London Symphony Orchestra

Giochi

Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

A distanza di dieci anni dalla sua uscita, “Squallor” di Fabri Fibra torna protagonista con una nuova edizione celebrativa che riporta alla luce un...

7 ore ago

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Con “REEL”, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, Santoianni torna a raccontare il nostro tempo con una lucidità che...

9 ore ago

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Katy Perry pubblica il suo nuovo singolo “Bandaids”, accompagnato dal videoclip ufficiale, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna un...

10 ore ago

Spettacolo

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

L’icona del rock italiano Piero Pelù, protagonista di una carriera lunga oltre quarant’anni tra Litfiba e progetti solisti, arriva sul grande schermo con “PIERO...

11 ore ago