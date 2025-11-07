“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

È fuori ora ovunque “Buona Vita”, il nuovo singolo di soap, pubblicato da Sugar Music e già in gara tra i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025. Il brano, disponibile in streaming e con videoclip in anteprima su RaiPlay, segna un nuovo capitolo nel percorso della giovane artista romana e rappresenta un’evoluzione importante nel suo linguaggio musicale e personale.

“Se te ne vai senza me, buona vita”: con questa frase soap affronta il tema della fine di una relazione, ma senza cadere nella malinconia sterile. “Buona Vita” è un racconto di accettazione e consapevolezza, una canzone che mette al centro la maturità emotiva e la capacità di trasformare il dolore in crescita. È anche un invito a salutare ciò che finisce senza rancore, accogliendo la libertà e la sincerità dei sentimenti.

La produzione del brano, firmata da Jiz, mescola sonorità mediterranee e richiami arabo-andalusi, creando un equilibrio raffinato tra leggerezza e malinconia. Il testo è scritto da soap e Adam Viacava, mentre le musiche portano la firma di Giorgio e Marco De Lauri. Il risultato è un universo sonoro che riflette perfettamente l’anima artistica di soap, sempre sospesa tra culture, linguaggi ed emozioni.

Con questa nuova uscita, l’artista si prepara a vivere da protagonista l’avventura di Sanremo Giovani. Le audizioni dal vivo andranno in onda da martedì 11 novembre su Rai 2, Radio2 e RaiPlay. Dei 24 artisti in gara saranno selezionati 12 semifinalisti che torneranno sul palco il 9 dicembre, in vista della finale di “Sarà Sanremo”, in diretta il 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo. Solo due di loro approderanno al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte”.

“Buona Vita” arriva dopo il successo dell’EP “Pas Facile”, con cui soap ha presentato un sound introspettivo e sincero, diventando voce di una generazione che non teme di mostrarsi fragile. Dall’esordio con “domani forse” e “macchina argento” fino ai successi “via del corso”, “cuori in pista”, “cercavi di più”, “parole violente” e “Amélie”, la giovane cantautrice ha costruito un percorso coerente e riconoscibile, dominato dalla ricerca di sé e da una poetica personale e delicata.

Sophie Ottone, in arte soap, classe 2005, è nata a Roma e cresciuta a Latina. La sua musica nasce dall’incontro tra due mondi: quello italiano e quello della cultura algerina francofona. Nei suoi brani alterna con naturalezza italiano e francese, scegliendo la lingua che meglio restituisce le sfumature delle emozioni. Anche la sua identità personale e la sua libertà di espressione diventano parte integrante del suo progetto artistico, specchio autentico di una generazione che vive senza etichette.

Nel 2024 soap è stata selezionata tra gli artisti italiani VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, aprendo la 18ª edizione del Miami Festival. Il suo brano “Macchina argento” è stato inserito nella colonna sonora della seconda stagione della serie “Prisma” su Amazon Prime Video. Sempre quest’anno è entrata a far parte del programma Amazon Breakthrough 2025 e si è esibita all’Ostello Bello Milano Duomo per chiudere il tour live ufficiale del progetto.

Con “Buona Vita”, soap dimostra una crescita artistica evidente e una consapevolezza sempre più matura. Il singolo è un saluto gentile, un addio che non ferisce ma illumina, la prova che anche nella fine può nascere bellezza. Una giovane voce, quella di soap, che si prepara a lasciare un segno nel panorama musicale italiano.