C5: torna “X-STYLE” condotto da Giorgia Venturini

Mercoledì 29 gennaio 2025 segna il ritorno di “X-Style” sullo schermo di Canale 5, con la conduzione di Giorgia Venturini. Lo Studio 4 di Cologno Monzese si prepara ad accogliere un’interessante puntata dedicata a moda, marketing, creatività, e tanto altro.

“Moda, marketing e creatività” occupano un posto d’onore nella trasmissione, con particolare attenzione ai cambiamenti e alle novità che interessano il settore. Il continuo susseguirsi di nuove tendenze e di cambi al vertice sarà al centro della discussione, mostrando la dinamicità e l’effervescenza del mondo della moda.

L’evoluzione dei musei da spazi espositivi a “luoghi di aggregazione e incontro” rappresenta un fenomeno sempre più diffuso in Italia. Già consolidato all’estero, questo cambio di prospettiva coinvolge numerose realtà anche nella nostra nazione. Dalle Gallerie d’Italia di Napoli con il progetto Luminist alla Grande Brera di Milano con Palazzo Citterio, fino al suggestivo giardino pensile sul tetto del Lingotto di Torino, i musei diventano luoghi di socialità e connessione.

Il cinema si tinge di fascino con i “biopic da non perdere”, dedicati alle vite straordinarie delle icone della musica passata e presente come Bob Dylan, Elvis, e John Lennon. Un’opportunità unica per scoprire le storie dietro le leggende della musica.

Non mancherà, infine, un omaggio a David Lynch, il celebre regista recentemente scomparso. Un affettuoso tributo a una delle figure più influenti del cinema contemporaneo.

“X-Style” promette una serata all’insegna della cultura, della creatività e dell’ispirazione, con Giorgia Venturini pronta a guidare il pubblico attraverso le passioni e le tendenze del momento.