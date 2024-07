Calcutta chiude il Tour Estivo 2024 “Relax” il 28 luglio a Paestum

Il tour estivo “Relax” di Calcutta si avvicina alla sua tappa conclusiva domenica 28 luglio a Paestum, e promette emozioni e momenti indimenticabili per i fan del cantautore di Latina.

Dopo un trionfante tour europeo con sold out nelle prestigiose location di Barcellona e Parigi, Calcutta ha portato la sua carica emotiva e la sua voce unica in giro per l’Italia, raccogliendo un caloroso riscontro da parte del pubblico.

Il suo ultimo album, “Relax”, uscito lo scorso ottobre, ha conquistato la vetta delle classifiche e si è posizionato tra i più venduti in Italia secondo la FIMI. Brani carichi di emozioni e successi che hanno segnato la sua carriera hanno accompagnato il cantautore in questa avventura musicale che si conclude a Paestum.

L’evento promette di essere un mix esplosivo di voci, emozioni e performance straordinarie, supportate da una band impeccabile e visual mozzafiato. Le ultime informazioni utili riguardo all’acquisto dei biglietti e alle aree di accesso all’Arena dei Templi sono disponibili per assicurare un’esperienza agevole a tutti gli spettatori.

Con una carriera musicale che ha ridefinito generi e approcci nel panorama musicale italiano, Calcutta ha saputo conquistare il cuore di un pubblico trasversale grazie alle sue melodie contagiose e alle performance cariche di energia e autenticità. Dopo anni di silenzio discografico, il ritorno di Calcutta con “Relax” ha confermato il suo talento e la sua presenza magnetica sul palco, che lo hanno reso un fenomeno imperdibile per gli amanti della musica in Italia e all’estero.