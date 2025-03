Calvin Harris torna con il nuovo singolo “Smoke the Pain Away”

Calvin Harris ha annunciato il ritorno sulle scene musicali con il suo ultimo singolo, intitolato “Smoke the Pain Away”. Con una carriera di successo alle spalle e un Grammy Award già vinto, Harris si conferma come uno dei più importanti artisti nel panorama della musica elettronica internazionale.

Questo nuovo brano segni un importante ritorno alle origini di Calvin Harris, che oltre ad essere il produttore del singolo si cimenta anche come cantante. La sua continua evoluzione come artista a 360° e il desiderio di mettersi sempre alla prova a livello creativo emergono chiaramente in questa nuova produzione.

“Il brano è un importante passo nell’evoluzione della mia musica, andando oltre le mie radici da DJ per approdare in un genere senza confini o regole. È una vera celebrazione della libertà artistica, unendo le influenze del mio passato con un sound nuovo ed elettrizzante”, ha dichiarato lo stesso Calvin Harris.

“Smoke the Pain Away” arriva dopo il successo di “Miracle”, collaborazione con Ellie Goulding che ha ottenuto la certificazione Platino e è stata candidata ai GRAMMY. Il singolo è rimasto stabile alla #1 per 8 settimane consecutive e ha venduto oltre 2,91 milioni di copie a livello globale, confermando l’eccezionale talento di Calvin Harris nel creare successi musicali.

Il nuovo singolo è descritto come una fusione di influenze passate e sonorità moderne, rappresentando un importante passo avanti per l’artista nel suo percorso artistico. Il brano è già disponibile in radio e in digitale a partire da oggi, venerdì 14 marzo.