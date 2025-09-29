Connect with us

Canale 5: al via la nuova edizione di “Grande Fratello” condotto da Simona Ventura

Published

Questa sera Canale 5 riaccenderà i riflettori su uno dei reality show più amati dagli italiani: “Grande Fratello”. Questa edizione speciale, che celebra il 25° anniversario del format in Italia, sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura. La conduttrice, un volto noto del panorama televisivo italiano, guiderà i telespettatori attraverso un’emozionante avventura tra nuove storie e tante sorprese.

In questa edizione, il programma non si limiterà a essere solo un gioco, ma diventerà un grande racconto collettivo di vite uniche e storie autentiche. Tra i nuovi concorrenti, i telespettatori avranno l’opportunità di seguire le esperienze di Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. Questi protagonisti, uomini e donne con un bagaglio di esperienze, sono pronti a condividere emozioni, sfide e convivenze per ben 100 giorni, con l’obiettivo di aggiudicarsi un importante montepremi finale.

Ad arricchire il dibattito in studio, un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Il loro ruolo sarà quello di offrire il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi inquilini della Casa.

“Grande Fratello” sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile 24 ore su 24 su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, il pubblico potrà rimanere aggiornato con le finestre in day-time offerte su Canale 5, Italia 1 e La5, oltre che sui profili social ufficiali del programma.

In occasione del 25° anniversario del programma, Endemol Shine Italy ha prodotto “Grande Fratello – L’inizio”, un documentario disponibile su Mediaset Infinity che ripercorre la straordinaria avventura televisiva della prima edizione di questo iconico reality.

 

Canale 5: al via la nuova edizione di "Grande Fratello" condotto da Simona Ventura

