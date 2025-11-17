Connect with us

Caparezza conquista l’Oro con “Orbit Orbit” e annuncia un tour estivo da oltre 20 date

Published

Inarrestabile Caparezza. A una sola settimana dal debutto, il nuovo disco-fumetto “Orbit Orbit” ha raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane e ha già ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Un traguardo che conferma, ancora una volta, la capacità dell’artista pugliese di unire sperimentazione e creatività in un progetto che supera i confini tradizionali della musica.

Dopo l’esordio al numero uno della Top 100 Album & Compilation e della Top 20 CD, Vinili e Musicassette della classifica FIMI/NIQ, e il secondo posto nella settimana successiva, “Orbit Orbit” (BMG) si rivela un autentico fenomeno culturale. La risposta del pubblico è stata entusiastica sin dalla presentazione a Lucca Comics & Games, dove le copie fisiche del disco e del fumetto sono andate esaurite in meno di 48 ore.

Proseguono intanto i firmacopie in tutta Italia, con fan in coda per ore pur di incontrare Caparezza. In un’epoca dominata dallo streaming, la preferenza del pubblico per il prodotto fisico assume un valore speciale, tanto che si prevedono ristampe e nuovi riassortimenti nei negozi nelle prossime settimane.

“Orbit Orbit” rappresenta al meglio la doppia anima di Caparezza: quella del musicista e quella, inedita, dello sceneggiatore di fumetti. L’artista firma infatti il suo debutto nel mondo del fumetto grazie a una collaborazione con Sergio Bonelli Editore, dando vita a un’opera che accompagna e completa l’album. Disegnato da alcuni dei più talentuosi autori italiani – La Came, Matteo De Longis, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Marco Nizzoli, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Riccardo Torti e Yi Yang – il comic book offre un viaggio onirico e colorato, al tempo stesso personale e visionario.

Musicalmente, l’album intreccia sperimentazione elettronica e orchestrazioni sinfoniche, in un racconto che mescola realtà e fantasia fino a raggiungere una sorta di pacificazione interiore. Dalle sonorità sintetiche alla potenza di un’orchestra di oltre settanta elementi, l’opera è un vero viaggio nel cosmo artistico di Caparezza.

Dopo quattro anni di silenzio discografico, l’artista è pronto a tornare sul palco con un tour estivo che attraverserà l’Italia da Nord a Sud. Il “Caparezza Live 2026”, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, proporrà oltre venti date uniche tra giugno e settembre, con alcune tappe già sold out. L’apertura è prevista per il 26 giugno al Rock in Roma, mentre la chiusura si terrà il 5 settembre alla Reggia di Caserta.

Il calendario include anche appuntamenti nei principali festival italiani: Florence Music Festival, Mantova Summer Festival, Sequoie Music Park di Bologna, Flowers Festival di Collegno, Sherwood Festival di Padova, Parco della Musica di Milano, NoSound Fest di Servigliano, Shockwave Festival di Francavilla, Balena Festival di Genova, Oversonic Music Festival di Lecce e Bari, Dream Pop Festival di Palermo, Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia, Festival di Majano, Alghero Summer Festival e molti altri.

Con “Orbit Orbit”, Caparezza conferma la sua posizione di artista originale e poliedrico, capace di reinventarsi e di sorprendere con ogni nuova uscita. Un progetto totale, tra musica e fumetto, che unisce suono, immaginazione e riflessione in un’unica, potente galassia creativa.

