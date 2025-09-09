Caparezza Conquista Tutti: tour 2026 sold out e nuova data a Bologna

L’iconico artista Caparezza sta facendo parlare di sé con sorprendenti rivelazioni che hanno entusiasmato i suoi fan. Dopo quattro anni di pausa dalle scene live, Caparezza ha annunciato il suo atteso ritorno con il tour 2026, che già promette scintille.

Il ritorno è segnato da notizie clamorose: le tappe di Torino e Bologna del suo tour del 2026 sono già sold out. Un riscontro travolgente che non sorprende data la popolarità e la dedizione del suo pubblico. In risposta a questa straordinaria richiesta, Caparezza ha deciso di raddoppiare il concerto di Bologna, aggiungendo una nuova data l’8 luglio 2026 al Sequoie Music Park, con i biglietti ora disponibili.

Non è solo il tour a catturare l’attenzione: il 31 ottobre uscirà il nuovo album fumetto intitolato “Orbit Orbit”. Questa innovativa fusione tra musica e illustrazione esalta la duplice anima dell’artista, musicista talentuoso e appassionato sceneggiatore di fumetti. L’album, edito da BMG Italy, è accompagnato da un fumetto scritto dallo stesso Caparezza e edito da Sergio Bonelli Editore.

“Non si arrestano le sorprese che Caparezza regala al suo pubblico”, afferma l’annuncio ufficiale, sottolineando l’originalità e l’energia del suo ritorno ai live. Con un mix inconfondibile di rap, rock, satira e critica sociale, Caparezza si prepara a incantare il pubblico con spettacoli dal forte impatto teatrale.

Il tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, coprirà oltre 20 date nei principali festival estivi italiani, tra cui Rock in Roma e il Florence Music Festival. I biglietti sono acquistabili su Ticketone e attraverso i principali canali di prevendita.

Di seguito, l’elenco completo delle date annunciate:

– 26 Giugno: Roma – Rock in Roma

– 27 Giugno: Firenze – Florence Music Festival

– 4 Luglio: Mantova – Mantova Summer Festival

– 7 Luglio: Bologna – Sequoie Music Park – SOLD OUT

– 8 Luglio: Bologna – Sequoie Music Park – NUOVA DATA

– 11 Luglio: Collegno (TO) – Flowers Festival – SOLD OUT

– 12 Luglio: Padova – Sherwood Festival

– 15 Luglio: Milano – Parco della Musica di Milano

– 17 Luglio: Servigliano (FM) – NoSound Fest

– 18 Luglio: Francavilla (CH) – Shockwave Festival

– 24 Luglio: Genova – Balena Festival

– 25 Luglio: Cattolica (RN) – Arena della Regina

– 1 Agosto: Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli

– 5 Agosto: Lecce – Oversound Music Festival – Cave del Duca

– 7 Agosto: Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

– 8 Agosto: Palermo – Dream Pop Festival – Velodromo

– 12 Agosto: Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

– 13 Agosto: Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

– 16 Agosto: Majano (UD) – Festival di Majano

– 22 Agosto: Alghero (SS) – Alguer Summer Festival

– 4 Settembre: Bari – Oversound Music Festival – Fiera del Levante

– 5 Settembre: Caserta – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

Per tutti i fan di Caparezza, il tour 2026 si preannuncia come un evento imperdibile, una celebrazione vibrante di musica e creatività.