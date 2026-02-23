Capo Plaza annuncia il “Summer Tour”: sette date in Italia tra luglio e settembre

Dopo un anno di successi e dischi multiplatino, Capo Plaza è pronto a tornare dal vivo. Il rapper salernitano, tra i nomi più influenti della scena urban italiana e internazionale, ha annunciato il suo nuovo “Summer Tour”, che lo vedrà protagonista sui palchi di alcune delle principali città italiane tra luglio e settembre 2026.

La tournée prenderà il via il 27 luglio a Riccione, per poi proseguire con tappe a Roma (29 luglio, Auditorium Parco della Musica), Napoli (30 luglio, Arena Flegrea nell’ambito del Noisy Naples Festival), Alghero (20 agosto, Alguer Summer Festival), Palermo (22 agosto, Dream Pop Fest), Firenze (5 settembre, Decibel Open Air) e Bari (6 settembre, Sottosopra Fest).

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio sul circuito Live Nation, mentre per gli iscritti al programma My Live Nation la prevendita avrà inizio lunedì 23 febbraio alla stessa ora.

Il ritorno live di Capo Plaza arriva dopo un periodo particolarmente intenso segnato dal successo dell’ultimo tour, che ha registrato sold out nei principali palasport italiani, da Assago a Roma, e si è concluso con un concerto tutto esaurito al Carroponte di Milano.

Parallelamente, l’artista ha da poco pubblicato il suo nuovo EP “4U”, composto da sette brani prodotti da AVA e impreziosito da una collaborazione con Achille Lauro. Un progetto dal tono più intimo, in cui Plaza mostra un volto introspettivo e maturo. “4U” racconta un percorso personale fatto di crescita, consapevolezza ed evoluzione emotiva, con riflessioni sui sentimenti, la maturità e le rivincite personali.

Il lavoro rappresenta un nuovo capitolo dopo “Hustle Mixtape Vol. 2”, certificato disco d’oro, e prosegue la linea aperta da “Ferite”, album che ha rivelato un artista sempre più consapevole delle proprie radici e del proprio linguaggio.

Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso (Salerno, 1998), è riuscito sin dagli esordi a imporsi come simbolo della nuova generazione urban italiana. Lanciato dal debutto discografico *20* nel 2018, premiato con sei dischi di platino, ha consolidato la propria posizione nel 2021 con *Plaza*, progetto triplo platino che ne ha mostrato un sound più internazionale. Negli anni successivi ha pubblicato *Hustle Mixtape* (doppio platino), *Ferite* (triplo platino) e *Hustle Mixtape Vol. 2* (ottobre 2025), confermandosi tra gli artisti più certificati e ascoltati del paese.

Con 79 dischi di platino e 38 d’oro, collaborazioni di rilievo e una forte presenza nelle classifiche nazionali, Capo Plaza si prepara così a una nuova estate da protagonista. Il “Summer Tour” sarà l’occasione per incontrare ancora una volta il suo pubblico e celebrare un percorso artistico che continua a crescere, tra autenticità, visione e una fedele connessione con la propria fanbase.