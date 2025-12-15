Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Published

Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai visitatori della Capitale. Il grande concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo si terrà la notte del 31 dicembre, a partire dalle 21:00, e porterà sul palco tre protagonisti della musica italiana contemporanea: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. L’evento, completamente gratuito, offrirà una serata di musica e festa nel cuore della Città Eterna, unendo pop, rap e cantautorato in un’unica grande celebrazione collettiva.

A guidare il pubblico durante la notte di San Silvestro saranno Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, conduttori di RDS 100% Grandi Successi, che presenteranno la serata con il supporto musicale di Dimensione Suono Roma. Il dj set di JJ Carrozzo e lo speciale show di Don Cash accompagneranno la festa dopo la mezzanotte, prolungando l’atmosfera di entusiasmo e divertimento.

Il concerto è organizzato dall’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale e prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, con la Media Partnership di RDS 100% Grandi Successi. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala delle Bandiere del Campidoglio alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore Alessandro Onorato, di Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, e di Massimiliano Montefusco, Amministratore Delegato di RDS.

Durante la conferenza stampa, il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento per la città: “Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno. È una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e per questo invito tutti a partecipare”.

L’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato ha ribadito la volontà di continuare questa tradizione: “Per il quarto anno consecutivo garantiremo un grande concertone, gratuito, per tutta la città al Circo Massimo. Sono felice che ci saranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, tre artisti che da soli riempiono a pagamento palazzetti e arene in tutte le città d’Italia. Dare la possibilità a migliaia di romani, dai giovani alle famiglie, di poterli ascoltare senza spendere per il biglietto e brindare insieme, in sicurezza, al nuovo anno è un motivo di orgoglio. Vogliamo una città che non lascia indietro nessuno, una Roma dove musica e intrattenimento siano davvero dei diritti di tutti. Siamo poi convinti che il Concertone, con artisti così importanti, aiuterà a veicolare l’immagine di una città in movimento, viva, e attrarrà ancora nuovi flussi turistici, generando così ricadute economiche e occupazionali per il territorio. L’anno scorso per il concertone lavorarono oltre 1000 persone e, tra il 2022 e il 2024, solo i grandi concerti a Roma hanno dato occupazione a oltre 7000 persone”.

La notte di San Silvestro al Circo Massimo si conferma così come uno dei momenti più rappresentativi del Capodanno in Italia. Un evento che unisce musica, cultura e partecipazione, capace di rendere Roma protagonista di una grande festa collettiva nel segno della condivisione e dell’energia della musica dal vivo.

Il concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo sarà dunque un’occasione unica per salutare insieme il nuovo anno tra le note e le voci di tre grandi protagonisti della scena italiana, in uno scenario che continua a far sognare il mondo intero.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Tecnologia

OPPO Photography Awards 2025: quasi 2 milioni di candidature per la più grande edizione di sempre

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spettacolo

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Motori

Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Spettacolo

Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Spettacolo

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sport

Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Sessant’anni di carriera, oltre cento milioni di dischi venduti e un’eredità musicale che ha segnato intere generazioni. Nel 2026 i Pooh festeggeranno un traguardo...

18 ore ago

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Il marchio automobilistico premium DENZA, parte del gruppo BYD, fa il suo ingresso nel mondo del cinema internazionale con una partecipazione d’eccezione nel nuovo...

18 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso torna sul palco del 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, una canzone che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera...

19 ore ago

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Chiello, una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti...

19 ore ago