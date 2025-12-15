Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai visitatori della Capitale. Il grande concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo si terrà la notte del 31 dicembre, a partire dalle 21:00, e porterà sul palco tre protagonisti della musica italiana contemporanea: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. L’evento, completamente gratuito, offrirà una serata di musica e festa nel cuore della Città Eterna, unendo pop, rap e cantautorato in un’unica grande celebrazione collettiva.

A guidare il pubblico durante la notte di San Silvestro saranno Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, conduttori di RDS 100% Grandi Successi, che presenteranno la serata con il supporto musicale di Dimensione Suono Roma. Il dj set di JJ Carrozzo e lo speciale show di Don Cash accompagneranno la festa dopo la mezzanotte, prolungando l’atmosfera di entusiasmo e divertimento.

Il concerto è organizzato dall’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale e prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, con la Media Partnership di RDS 100% Grandi Successi. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala delle Bandiere del Campidoglio alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore Alessandro Onorato, di Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, e di Massimiliano Montefusco, Amministratore Delegato di RDS.

Durante la conferenza stampa, il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento per la città: “Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno. È una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e per questo invito tutti a partecipare”.

L’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato ha ribadito la volontà di continuare questa tradizione: “Per il quarto anno consecutivo garantiremo un grande concertone, gratuito, per tutta la città al Circo Massimo. Sono felice che ci saranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, tre artisti che da soli riempiono a pagamento palazzetti e arene in tutte le città d’Italia. Dare la possibilità a migliaia di romani, dai giovani alle famiglie, di poterli ascoltare senza spendere per il biglietto e brindare insieme, in sicurezza, al nuovo anno è un motivo di orgoglio. Vogliamo una città che non lascia indietro nessuno, una Roma dove musica e intrattenimento siano davvero dei diritti di tutti. Siamo poi convinti che il Concertone, con artisti così importanti, aiuterà a veicolare l’immagine di una città in movimento, viva, e attrarrà ancora nuovi flussi turistici, generando così ricadute economiche e occupazionali per il territorio. L’anno scorso per il concertone lavorarono oltre 1000 persone e, tra il 2022 e il 2024, solo i grandi concerti a Roma hanno dato occupazione a oltre 7000 persone”.

La notte di San Silvestro al Circo Massimo si conferma così come uno dei momenti più rappresentativi del Capodanno in Italia. Un evento che unisce musica, cultura e partecipazione, capace di rendere Roma protagonista di una grande festa collettiva nel segno della condivisione e dell’energia della musica dal vivo.

Il concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo sarà dunque un’occasione unica per salutare insieme il nuovo anno tra le note e le voci di tre grandi protagonisti della scena italiana, in uno scenario che continua a far sognare il mondo intero.