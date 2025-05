Capri Music Awards: annunciati nuovi artisti per l’evento del 18 Luglio

L’isola di Capri si prepara a ospitare la prima edizione dei Capri Music Awards, un evento che promette di coniugare bellezza, cultura e musica in un contesto di straordinario fascino. Dopo l’annuncio dei primi ospiti, Rose Villain e The Kolors, vengono oggi svelati altri protagonisti di rilievo: Serena Brancale e Petit si uniranno al cast per un’esibizione live sul prestigioso palcoscenico della Certosa di San Giacomo il 18 luglio 2025.

Questo appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Capri, non si limita a celebrare i grandi nomi della musica. “Grande soddisfazione – dichiarano il Sindaco e l’Assessore – per la prima edizione di questo grande evento della stagione turistica, pensato per offrire agli ospiti dell’Isola un’esperienza di divertimento ed emozione. L’iniziativa punta a rafforzare e consolidare il brand Capri nel mondo, valorizzando la cultura e le straordinarie bellezze dei suoi siti turistici e storici.”

In parallelo ai Capri Music Awards, si svolgeranno i Capri Young Awards il 16 luglio 2025, un concorso dedicato ad artisti emergenti under 30. Questo progetto ambizioso, che si inserisce nel ricco programma dell’evento, intende offrire una vetrina a giovani talenti che potranno interpretare brani originali sia in italiano che in inglese. Il vincitore avrà l’opportunità di esibirsi sul palco principale accanto a stelle affermate, con in palio un contratto discografico con un’etichetta partner di Golden Boys S.r.l.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani artisti interessati. Per candidarsi, sarà necessario compilare un modulo e inviare una demo audio/video di un brano originale, insieme a una breve biografia e fotografie in alta risoluzione entro il 25 giugno 2025. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dei Capri Music Awards, dove è già online il regolamento completo dell’iniziativa.

La Certosa di San Giacomo, con il suo inestimabile patrimonio storico e artistico, si trasformerà in uno scenario unico capace di accogliere artisti di fama nazionale e internazionale, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso le diverse espressioni dell’arte musicale.