CAPRI MUSIC AWARDS: un evento speciale per un’isola unica

Il mondo della musica sta per arricchirsi di un nuovo ed emozionante evento: la prima edizione dei Capri Music Awards. Un appuntamento imperdibile, che si terrà il 18 luglio 2025, nella suggestiva Certosa di San Giacomo a Capri. Questa prestigiosa location, nota per la sua bellezza e la sua storia, diventerà il palcoscenico ideale per celebrare l’arte e la creatività musicale in una delle destinazioni più affascinanti d’Italia.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Capri e sponsorizzato dai GOLDEN BOYS, promette di diventare uno degli appuntamenti più attesi delle estati italiane. Protagonisti della serata saranno i noti artisti THE KOLORS e ROSE VILLAIN, pronti ad offrire performance memorabili al pubblico presente.

Non solo l’élite della musica nazionale calcherà il palco durante questa serata speciale. La manifestazione offrirà anche un’opportunità straordinaria agli artisti emergenti. Infatti, il 16 luglio 2025, la Certosa di San Giacomo ospiterà la finale del Capri Young Awards, un concorso dedicato ai giovani talenti del panorama musicale. Il vincitore avrà l’eccezionale opportunità di esibirsi durante la serata principale del 18 luglio e di firmare un contratto di produzione musicale.

Questo nuovo evento è nato dalla visione condivisa con il Sindaco di Capri, Paolo Falco, e l’Assessore ai Grandi Eventi, Salvatore Ciuccio. In merito all’iniziativa, hanno dichiarato: “Grande soddisfazione per la prima edizione di questo grande evento della stagione turistica, pensato per offrire agli ospiti dell’Isola un’esperienza di divertimento ed emozione. L’iniziativa punta a rafforzare e consolidare il brand Capri nel mondo, valorizzando la cultura e le straordinarie bellezze dei suoi siti turistici e storici.”

Il Capri Music Awards si preannuncia come un’occasione unica non solo per godere di performance live di alto livello, ma anche per apprezzare e promuovere il patrimonio culturale dell’isola. Attraverso questo evento, Capri intende posizionarsi ancor più come un centro di eccellenza per la musica e l’arte, attirando artisti e appassionati da tutto il mondo.