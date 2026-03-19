Captain Tsubasa 2: World Fighters – il nuovo trailer svela l’evoluzione delle battaglie calcistiche

Svelato ufficialmente oggi, il system trailer di Captain Tsubasa 2: World Fighters mostra l’evoluzione del titolo sportivo ispirato alla celebre saga anime. Nel video dedicato, Tsubasa Ozora e i suoi storici rivali tornano sul campo di gioco per affrontare una nuova e intensa sfida mondiale, rinnovata da un sistema di gioco completamente evoluto e da una spettacolarità che cattura lo spirito della serie originale.

Il trailer mette in evidenza l’intensità delle partite, descritte come vere e proprie battaglie cinematografiche dove azione perfezionata, profondità strategica e super mosse dagli effetti straordinari si fondono in un’esperienza calcistica carica di emozione. I giocatori potranno vivere scontri equilibrati tra riflessi, tattica e passione sportiva, in un percorso che li porterà a sfidare campioni leggendari sul palcoscenico mondiale.

Tra le principali novità introdotte spiccano diversi sistemi di gioco che arricchiscono l’esperienza sia offensiva sia difensiva. Il nuovo meccanismo delle Max Actions consente di eseguire mosse potenti ad alto rischio, ma in grado di offrire vantaggi significativi durante le fasi più concitate delle partite.

Le Super Moves ampliano la personalizzazione dei personaggi: ogni ruolo – attaccante, centrocampista o difensore – dispone ora di un set dedicato di abilità speciali, tra cui Super tiri, Super passaggi, Super dribbling e Super contrasti, tutti pensati per valorizzare lo stile unico di ogni atleta.

Il Chain System introduce un’importante componente strategica. Accumulando slancio tramite dribbling, passaggi e azioni speciali, i giocatori possono aumentare la potenza dei tiri e ridurre i tempi di caricamento, creando un ritmo di gioco più dinamico e imprevedibile.

Altro elemento di rilievo è il sistema Goalkeeper Tactics, che aggiunge profondità al ruolo del portiere. Basato su un meccanismo a sei direzioni di previsione dei tiri, esso combina duelli di resistenza e meccaniche di rottura, che riducono progressivamente la capacità difensiva dell’estremo difensore, trasformando ogni gol in una questione di strategia e tempismo.

Infine, le Miracle Actions rappresentano momenti rari, ma decisivi. Queste azioni spettacolari sono capaci di ribaltare completamente una partita, catturando tutta l’imprevedibilità e la carica emotiva che hanno reso la serie Captain Tsubasa un classico intramontabile.

Il titolo promette quindi un’esperienza calcistica rinnovata, in cui azioni migliorate, dribbling intuitivi e parate basate sulla resistenza renderanno ogni incontro più fluido, realistico e coinvolgente.

“Da tiri in aria mozzafiato a parate miracolose all’ultimo secondo, ogni partita è una battaglia cinematografica di riflessi, strategia e pura passione calcistica.”

Captain Tsubasa 2: World Fighters è atteso nel corso del 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Il ritorno di Tsubasa e compagni promette di riportare i fan nel cuore dell’azione, con un gameplay profondamente rinnovato e una fedeltà impeccabile allo spirito della serie originale.