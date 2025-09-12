Carl Brave annuncia il Notti Brave Amarcord Tour 2025

Dopo aver portato la sua musica nelle strade e nelle piazze di tutta Italia con uno speciale street tour che ha rafforzato il legame diretto con i fan, Carl Brave è pronto a tornare dal vivo con il Notti Brave Amarcord Tour 2025, al via il 16 ottobre da Napoli. Un nuovo viaggio live che attraverserà alcune delle venue più iconiche della scena club italiana e che culminerà in un traguardo storico: il debutto al Palazzo dello Sport di Roma il 27 novembre 2025, un momento che segna una tappa fondamentale nella carriera dell’artista.

Il tour, prodotto da OTR Live, partirà con la data inaugurale alla Casa della Musica di Napoli e proseguirà a Molfetta, Padova, Bologna, Venaria Reale, Milano e Firenze, prima del gran finale nella Capitale.

Ad accompagnare l’inizio di questa nuova avventura, è stato pubblicato il videoclip ufficiale di “Il Primo Take”, brano d’apertura dell’album Notti Brave Amarcord. Diretto da Mattia Trezza e girato tra le strade di Roma, il video si distingue per un suggestivo bianco e nero e per un’introduzione in reverse. Le immagini raccontano la quotidianità con autenticità: mani che si intrecciano, persone che mangiano, suonano o scattano fotografie, dando vita a un ritratto sincero della città e della sua umanità.

Il tour rappresenta anche l’occasione per ascoltare dal vivo le tracce di “Notti Brave Amarcord”, un album che segna una nuova fase nel percorso musicale di Carl Brave. Il disco affonda le radici nel passato per riscrivere il presente, esplorando nuove influenze elettroniche, atmosfere cupe e rarefatte, beat non convenzionali. Una scelta stilistica precisa e coraggiosa, che mostra un artista più maturo, introspettivo e pronto a raccontarsi senza filtri.

Nei contenuti, il progetto si conferma come un lavoro profondamente autobiografico. Ogni brano diventa una pagina di diario che ripercorre ricordi, emozioni e fragilità, con la consapevolezza di chi guarda indietro per poter andare avanti. La tracklist include titoli come “Il Primo Take”, “Morto a Galla”, “Isola Tiberina”, “Bar S. Calisto”, “Paure”, “Offline” e “Amarcord”, fino ad arrivare alla chiusura con “Perfect”, disponibile nella versione digitale.

Quest’ultimo brano è una collaborazione inedita con Sarah Toscano, voce intensa e delicata che ha accompagnato Carl Brave durante l’estate nei principali festival italiani. Una chiusura che racchiude perfettamente lo spirito di un progetto che vuole fermare il tempo, raccontare la memoria e trasformarla in nuova musica.