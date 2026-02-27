CARL BRAVE torna a sorpresa con “MOZZICONI”: il suo nuovo EP fuori oggi ovunque

Dopo la speciale esibizione di ieri sera a Trastevere per la riapertura dello storico Bar San Calisto, Carl Brave è tornato oggi a sorpresa con il suo nuovo EP “Mozziconi”, disponibile ovunque e distribuito da Warner Records/Warner Music Italy. Un progetto che, come lo stesso artista lo definisce, vuole essere “volutamente imperfetto, ma autentico e spontaneo”, mettendo al centro le emozioni e l’arte, lontano dalle logiche del mercato musicale.

«Mi hanno detto che questo è il periodo peggiore per uscire. Ma a me sembra il migliore per un progetto che non segue le regole del mercato. Quattro pezzi, quattro mozziconi ancora mezzi accesi nel buio. Nel momento più sbagliato, sono sicuro sarà il migliore per noi.»

Con queste parole pubblicate sul suo profilo Instagram, Carl Brave ha introdotto il senso profondo di un lavoro che rappresenta un momento personale e artistico di libertà assoluta. “Mozziconi” diventa così un manifesto d’indipendenza, una presa di posizione contro le pressioni commerciali che dominano oggi la scena musicale.

L’EP, composto da quattro brani – “A.D.O.”, “Scarpe Lidl”, “Abdul” e “Mozziconi” – ruota intorno alla presenza della chitarra acustica, filo conduttore che accompagna il racconto sonoro e poetico dell’artista romano. Al centro c’è sempre Roma, la città che lo ha formato e ispirato, rappresentata nella sua essenza più vera: caotica, malinconica, piena di vita. Una Roma che, ancora una volta, diventa riflesso dello stato d’animo di Carl Brave, luogo in cui convivono quotidianità e poesia urbana.

“Mozziconi” è la fotografia di un momento preciso, in cui pensieri, fragilità e sensazioni si trasformano in musica. Il progetto si distingue per la sua onestà creativa, l’approccio diretto e la volontà di rinunciare all’impeccabilità formale per valorizzare invece l’autenticità dell’espressione. In un periodo dominato da algoritmi e classifiche, Carl Brave sceglie di farsi guidare dall’istinto, restituendo un lavoro dal suono intimo e sincero.

Per l’artista romano – al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989 – questo EP rappresenta un nuovo capitolo di un percorso già ricco di successi. Dopo l’esordio solista con “Notti Brave” nel 2018, doppio disco di platino e primo in classifica per due settimane, Carl Brave ha continuato a evolversi con il secondo album “Coraggio” (2020) e con progetti come “Sotto Cassa” (2021) e “Migrazione” (2023). Nel 2025 è tornato con il singolo “Morto a galla” e con il “Notti Brave Amarcord Tour 2025”, portando dal vivo il suo omonimo album, “Notti Brave Amarcord”, uscito ad aprile. Un percorso costellato da 40 dischi di platino e 16 ori, che conferma la sua capacità di unire pop, cantautorato e rap in uno stile immediatamente riconoscibile.

Con “Mozziconi”, Carl Brave sceglie di spogliarsi delle convenzioni e tornare alle origini, tra la sua Roma, la quotidianità e quello stile indie che lo ha fatto amare dal grande pubblico. È un ritorno alle emozioni pure, al valore della musica vissuta senza filtri, alla libertà di raccontare ciò che conta davvero. In un mercato che corre veloce, Carl Brave decide di fermarsi un attimo, accendere un “mozzicone” e lasciare che la musica parli da sola.