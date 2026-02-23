Casa Vessicchio apre a Sanremo: un nuovo spazio dedicato all’arte e alla creatività

A Sanremo, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, si apre un nuovo luogo destinato a diventare punto d’incontro per artisti e appassionati di cultura. Da oggi, lunedì 23 febbraio, fino a sabato 28 febbraio, i riflettori si accendono su Casa Vessicchio, progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro Peppe Vessicchio. Lo spazio, situato ai Bagni Paradiso sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31, nasce come un ambiente aperto alla creatività, alla formazione e al dialogo tra le arti.

L’inaugurazione ufficiale è prevista oggi alle ore 18.00, con ingresso su invito. Da domani, martedì 24 febbraio, prenderà il via un ricco programma di eventi che uniranno musica, letteratura e convivialità. Il primo appuntamento sarà alle 10.30 con una colazione accompagnata da musica, seguita alle 12.30 dalla presentazione del libro “Oltre” insieme all’autrice Elisa Stella.

Nel pomeriggio, alle 16.00, si terrà l’incontro con Marco Rettani e Nico Donvito per la presentazione di “Sanremo e la classifica del tempo”, un approfondimento sulla storia e l’evoluzione del Festival. Alle 17.45 è previsto lo showcase live di Franco Fasano, mentre alle 18.30 andrà in scena il primo Talk Casa Vessicchio, condotto da Andrea Dianetti, tra musica, racconti e curiosità.

La giornata proseguirà alle 19.15 con un aperitivo Aperol, momento di socialità e relax, e si concluderà alle 21.00 con la cena e la visione collettiva del Festival di Sanremo. Tutti gli appuntamenti prevedono ingresso libero fino a esaurimento posti.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento. Il progetto riflette pienamente la visione del Maestro Peppe Vessicchio, da sempre impegnato nella formazione musicale e nella promozione dei nuovi talenti, anche attraverso la sua esperienza come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

“Un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa”: questo è lo spirito con cui Casa Vessicchio prende forma, unendo cultura e convivialità in un ambiente accogliente e dinamico, dove la creatività dialoga naturalmente con il piacere del buon cibo e del buon vino.

L’iniziativa è ideata da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli e organizzata da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. Il progetto grafico porta la firma di Bros Creative Studio.

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito anche Prato 64 Management, Aletta Stands, La Dimora di Gea, Bernese, Joseba Label, SocialMediaPlan, Francesca Bianchi Design, ENIF Make Up Academy, La Bottega del Papillon, Giuseppe Vese Trattoria, Verespresso, Spirito Express e Cuori di Sfogliatella.

Media partner ufficiale è Rolling Stone.

Con Casa Vessicchio, Sanremo aggiunge un nuovo tassello alla sua identità culturale, offrendo durante la settimana del Festival un luogo d’incontro dove il talento e la passione per la musica trovano una casa condivisa.