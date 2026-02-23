Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Casa Vessicchio apre a Sanremo: un nuovo spazio dedicato all’arte e alla creatività

Published

A Sanremo, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, si apre un nuovo luogo destinato a diventare punto d’incontro per artisti e appassionati di cultura. Da oggi, lunedì 23 febbraio, fino a sabato 28 febbraio, i riflettori si accendono su Casa Vessicchio, progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro Peppe Vessicchio. Lo spazio, situato ai Bagni Paradiso sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31, nasce come un ambiente aperto alla creatività, alla formazione e al dialogo tra le arti.

L’inaugurazione ufficiale è prevista oggi alle ore 18.00, con ingresso su invito. Da domani, martedì 24 febbraio, prenderà il via un ricco programma di eventi che uniranno musica, letteratura e convivialità. Il primo appuntamento sarà alle 10.30 con una colazione accompagnata da musica, seguita alle 12.30 dalla presentazione del libro “Oltre” insieme all’autrice Elisa Stella.

Nel pomeriggio, alle 16.00, si terrà l’incontro con Marco Rettani e Nico Donvito per la presentazione di “Sanremo e la classifica del tempo”, un approfondimento sulla storia e l’evoluzione del Festival. Alle 17.45 è previsto lo showcase live di Franco Fasano, mentre alle 18.30 andrà in scena il primo Talk Casa Vessicchio, condotto da Andrea Dianetti, tra musica, racconti e curiosità.

La giornata proseguirà alle 19.15 con un aperitivo Aperol, momento di socialità e relax, e si concluderà alle 21.00 con la cena e la visione collettiva del Festival di Sanremo. Tutti gli appuntamenti prevedono ingresso libero fino a esaurimento posti.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento. Il progetto riflette pienamente la visione del Maestro Peppe Vessicchio, da sempre impegnato nella formazione musicale e nella promozione dei nuovi talenti, anche attraverso la sua esperienza come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

“Un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa”: questo è lo spirito con cui Casa Vessicchio prende forma, unendo cultura e convivialità in un ambiente accogliente e dinamico, dove la creatività dialoga naturalmente con il piacere del buon cibo e del buon vino.

L’iniziativa è ideata da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli e organizzata da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. Il progetto grafico porta la firma di Bros Creative Studio.

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito anche Prato 64 Management, Aletta Stands, La Dimora di Gea, Bernese, Joseba Label, SocialMediaPlan, Francesca Bianchi Design, ENIF Make Up Academy, La Bottega del Papillon, Giuseppe Vese Trattoria, Verespresso, Spirito Express e Cuori di Sfogliatella.

Media partner ufficiale è Rolling Stone.

Con Casa Vessicchio, Sanremo aggiunge un nuovo tassello alla sua identità culturale, offrendo durante la settimana del Festival un luogo d’incontro dove il talento e la passione per la musica trovano una casa condivisa.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi con “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Verona accelera sulla mobilità elettrica: in servizio 34 nuovi BYD eBUS B12

Spettacolo

“Faith” di George Michael torna in vinile: la riedizione sostenibile di un capolavoro senza tempo

Spettacolo

Casa Vessicchio apre a Sanremo: un nuovo spazio dedicato all’arte e alla creatività

Motori

Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa

Spettacolo

TIZIANO FERRO: domani sera sul palco del Festival di Sanremo

Spettacolo

Pierfrancesco Favino è “Il Maestro”: Sky Cinema porta in TV il nuovo film di Andrea Di Stefano a Pasqua

Motori

Renault Group assume il controllo totale di Flexis: nuova fase di sviluppo per la mobilità elettrica

Senza categoria

Formula Legends: il ritorno alla gloria delle corse, in arrivo l’edizione fisica a giugno

Motori

Yamaha rafforza la sua presenza in Italia con nuove aperture di Concessionarie ufficiali

Spettacolo

Capo Plaza annuncia il “Summer Tour”: sette date in Italia tra luglio e settembre

Motori

ACI celebra i Campioni dell’Automobilismo 2025: una serata dedicata all’eccellenza del motorsport italiano

Spettacolo

Max Pezzali: un 2026 da “forever”, tra tour europeo, stadi e residency a Milano

Spettacolo

Patty Pravo torna al Festival di Sanremo con “Opera” e celebra 60 anni di carriera

Società

“Quarta Repubblica”: al centro il referendum sulla giustizia e nuovi sviluppi sugli affidi dei minori

Motori

MG Motor celebra un milione di auto consegnate in Europa: crescita record e novità in arrivo nel 2026

Spettacolo

MONDO: è uscito oggi il nuovo singolo “Feelin’ Myself”

Spettacolo

MARCO MASINI: il 6 marzo esce in digitale e in cd “PERFETTO IMPERFETTO”

Spettacolo

Yungblud pubblica “Idols II”: sei nuove tracce arricchiscono il concept-album da record

Spettacolo

“Franco Califano – Nun ve trattengo”: il viaggio di una notte per raccontare l’anima del “Califfo”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi con “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Dopo oltre cinquant’anni di carriera e più di ottanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Umberto Tozzi annuncia il suo addio definitivo...

31 minuti ago

Spettacolo

“Faith” di George Michael torna in vinile: la riedizione sostenibile di un capolavoro senza tempo

Ritorna un’icona della musica pop mondiale: “FAITH”, l’album di debutto da solista di George Michael, pubblicato originariamente nel 1987, torna in una nuova riedizione...

1 ora ago

Spettacolo

TIZIANO FERRO: domani sera sul palco del Festival di Sanremo

Tiziano Ferro torna protagonista al Festival di Sanremo. Domani sera, in occasione dell’apertura della 76ª edizione della kermesse al Teatro Ariston, l’artista salirà sul...

1 ora ago

Spettacolo

Pierfrancesco Favino è “Il Maestro”: Sky Cinema porta in TV il nuovo film di Andrea Di Stefano a Pasqua

Sky Cinema celebra la Pasqua 2026 con una grande prima televisiva: “Il Maestro”, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano,...

2 ore ago