Si avvicina l’inizio di “CCCP – Ultima Chiamata”, il tour finale della storica band italiana CCCP – Fedeli Alla Linea, che partirà il 27 giugno dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Durante questa estate, i membri storici Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur si esibiranno per l’ultima volta sui palchi delle principali città italiane, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile. Questo tour segna un’importante fase di chiusura per una band che ha lasciato un segno indelebile nella scena musicale italiana e non solo.

Gli anni ’80 hanno visto i CCCP – *Fedeli Alla Linea* emergere come una delle formazioni più iconiche e innovative del panorama musicale. Con un mix audace di suoni e parole, sono riusciti a catturare l’essenza di un decennio in cui “produci consuma crepa” era il motto che caratterizzava un’epoca in Occidente in cui “le cose vanno a compimento”. Queste parole risuonano ancora oggi con forza, ricordandoci l’impatto duraturo della loro musica.

Il tour “Ultima Chiamata” si snoderà attraverso sette tappe imperdibili:

– 27 giugno: Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica

– 3 luglio: Legnano (Milano) – Castello di Legnano

– 8 luglio: Napoli – Ex Base Nato

– 12 luglio: Bari – Fiera del Levante durante il Locus Festival

– 18 luglio: Piazzola sul Brenta (Padova) – Villa Contarini

– 24 luglio: Rimini – Piazzale Federico Fellini

– 30 luglio: Taormina – Teatro Antico di Taormina

In concomitanza, la registrazione audio e video del “Gran Gala Punkettone” è ora disponibile in vari formati, compresi CD + DVD, LP + DVD e una speciale edizione limitata su vinile crystal, arricchita da un booklet di 16 pagine. Questo magnifico spettacolo, diretto da Fabio Cherstich, ha visto la partecipazione di artisti come Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi. È stato presentato in anteprima nazionale il 21 marzo al Teatro Valli di Reggio Emilia, coronando l’inizio della cerimonia pubblica di commiato e ringraziamento dei CCCP.

Concludere questo viaggio musicale con “CCCP – Ultima Chiamata” è non solo un’opportunità per celebrare il loro passato glorioso, ma anche un modo per onorare ciò che è stato e ciò che ancora rappresenta per la scena musicale. *Ciò che fu, ciò che è stato, che è, ciò che scampato. In FEDELTÀ la LINEA c’è. All’erta sto.*