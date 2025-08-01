Connect with us

Dardust

Spettacolo

Celebrato il Decimo Anniversario di Dardust con l’EP “SUNSET ON M. 2025”

Published

In occasione del decimo anniversario del brano che ha segnato l’inizio della sua carriera, Dardust, uno dei pianisti, produttori e compositori più influenti e premiati in Italia, lancia il suo nuovo EP celebrativo, “SUNSET ON M. 2025”. Pubblicato oggi sotto INRI/Universal Music, l’EP include quattro nuove versioni strumentali che esplorano nuovi panorami sonori ed emotivi.

Il nome Dardust nasce dall’unione di Dario, vero nome dell’artista, e Stardust, ispirato all’alter ego di David Bowie. Questo mix ha dato vita a un personaggio immaginario che viaggia oltre lo spazio e il tempo alla ricerca di nuove traiettorie sonore. “Dieci anni fa, esattamente, il mio nome Dario e Stardust (alter ego di David Bowie) si sono uniti dando vita a Dardust: un alter ego immaginato come un esploratore che, a bordo della sua astronave-pianoforte, si lancia oltre lo spazio e il tempo per cercare nuove traiettorie sonore”, racconta Dardust.

L’EP “SUNSET ON M. 2025” propone quattro tracce che reinterpretano e risuonano l’originale. La prima è una nuova esecuzione completa della versione originale di “Sunset on M. 2025”. Segue “Sunset on M. (felt piano version)”, una delicata interpretazione al pianoforte feltrato, realizzata insieme a Stefano Colangelo e Gianluca Mancini. Si aggiunge “Sunset on M. (strings version)”, un arrangiamento esclusivo del Trio Cavalazzi, che ha accompagnato Dardust nei suoi numerosi live. Infine, “Sunset on M. (orchestral version)”, registrata insieme all’orchestra I Pomeriggi Musicali in occasione di un concerto al Teatro Dal Verme.

Parallelamente all’uscita dell’EP, prosegue il tour URBAN IMPRESSIONISM, che toccherà i principali teatri italiani. Gli appuntamenti principali vedono Dardust esibirsi con una doppia data a Milano presso il Teatro San Babila, il 20 (già sold out) e il 21 novembre. Il tour continuerà poi a Lecce, Catania, Bologna, Sassuolo, Torino, Padova, Montecatini Terme, Verona e Bolzano, con ulteriori date che saranno annunciate prossimamente.

Prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking, il tour rappresenta un’occasione imperdibile per vivere l’innovativo stile musicale di Dardust, noto per combinare elementi classici e moderni in una sintesi musicale unica.

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Urban Impressionism (Piano Solo)”: il nuovo capolavoro di Dardust

Esce oggi il nuovo EP di Dardust, “Urban Impressionism (Piano Solo)”, un’opera che promette di catturare l’immaginazione con otto tracce in piano solo, versioni...

1 Agosto 2025

Spettacolo

DARDUST lancia il nuovo EP “Urban Impressionism (Piano Solo)” il 1° agosto

Dardust, il visionario pianista, produttore e compositore, si prepara a stupire ancora una volta i suoi fan con l’uscita il 1° agosto del suo...

16 Giugno 2025

Spettacolo

Dardust torna con la versione deluxe di “Urban Impressionism”

Uscirà venerdì 7 marzo la versione deluxe di Urban Impressionism, l’ultimo progetto discografico di Dardust, pianista, compositore e produttore tra i più influenti del...

4 Marzo 2025

Spettacolo

Dardust presenta l’album “Urban Impressionism”

Dardust è pronto a stupire il pubblico con il suo nuovo progetto discografico, intitolato “Urban Impressionism”, in uscita l’8 novembre per Artist First e...

8 Novembre 2024