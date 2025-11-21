Cesare Cremonini celebra 25 anni di carriera con “CremoniniLIVE25”

Oggi, venerdì 21 novembre, esce “CremoniniLIVE25”, il nuovo triplo album dal vivo di Cesare Cremonini che raccoglie tutta l’energia e la magia del tour che, la scorsa estate, ha infiammato gli stadi di tutta Italia. Presentato in anteprima alla Milano Music Week, il progetto racconta un percorso artistico unico, capace di unire scrittura, visione e grande potenza scenica, confermando Cremonini come uno dei performer più importanti della musica italiana contemporanea.

“CremoniniLIVE25” è il racconto di un tour che ha registrato oltre 600 mila biglietti venduti, trasformandosi in un incontro collettivo tra l’artista e il suo pubblico. Il nuovo live, disponibile in digitale e in formato fisico in versione triplo vinile e doppio CD, include anche un libretto con immagini inedite e un codice digitale per rivivere i momenti più intensi dei concerti negli stadi. In edizione limitata si potranno acquistare le versioni autografate e numerate su vinile e CD.

Nel triplo album si intrecciano i brani più significativi di 25 anni di carriera con quelli tratti dall’ultimo successo discografico “ALASKA BABY”, doppio Disco di Platino. Si parte dall’apertura con Alaska Baby e si attraversano capitoli fondamentali del repertorio come Dicono di me / Padremadre, La nuova stella di Broadway, Le sei e ventisei e Figlio di un re, fino all’esplosivo finale con Poetica, Nessuno vuole essere Robin, Marmellata #25 e Un giorno migliore.

Tra i momenti più emozionanti emergono tre collaborazioni destinate a entrare nella storia della musica italiana: Elisa in una versione magnetica di Aurore Boreali, Luca Carboni con i suoi intramontabili San Luca e Mare Mare, e Jovanotti in un duetto inedito e travolgente su L’Ombelico del mondo. Non semplici collaborazioni, ma dialoghi musicali autentici: incontri che si trasformano in simboli di una generazione capace di rinnovarsi pur restando fedele alle proprie radici.

Il live album è anche una riflessione artistica e personale. Cremonini continua a costruire la propria storia musicale con coerenza e autenticità, scegliendo la crescita personale e la scrittura come strumenti di ricerca. “Una storia musicale non come rincorsa, ma come espansione naturale del proprio mondo interiore”: questa visione rappresenta la chiave di un percorso che ha saputo diventare universale senza rinunciare alla sua intimità.

L’esperienza del concerto, per Cremonini, non è mai solo intrattenimento, ma “racconto, rito e architettura emotiva”. È lì che la sua musica trova la forma più pura e condivisa, in una dimensione capace di trasformare lo spettacolo in un racconto collettivo di emozioni e ricordi.

Il successo del tour del 2025 anticipa già un nuovo capitolo. Sono infatti oltre 200 mila i biglietti già venduti per “CremoniniLIVE26”, quattro grandi eventi previsti per la prossima estate: il 6 giugno al Circo Massimo di Roma, il 10 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il 13 giugno all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Con “CremoniniLIVE25”, Cesare Cremonini non solo ripercorre la sua carriera, ma offre una nuova prospettiva sul proprio modo di stare dentro la musica. Un lavoro che guarda al passato senza nostalgia e al futuro senza bisogno di conferme, riaffermando il legame profondo con il pubblico e con la canzone italiana. Un viaggio sonoro che, ancora una volta, si trasforma in un racconto di libertà, passione e gentilezza artistica.