Cesare Cremonini ed Elisa insieme in “Nonostante tutto”: il nuovo singolo in uscita l’11 aprile

Cesare Cremonini ed Elisa tornano a sorprendere il pubblico con una nuova collaborazione musicale. Dopo l’annuncio sui social, i due artisti svelano finalmente titolo e data di uscita del brano che li vede nuovamente insieme: “Nonostante tutto”. La canzone, scritta a quattro mani da Cremonini ed Elisa e prodotta dai due artisti con Alessio Natalizia, uscirà l’11 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Con oltre venticinque anni di carriera, Cesare Cremonini ed Elisa sono due pilastri della musica italiana, autori di canzoni diventate autentici classici. La loro nuova collaborazione promette di stupire ancora una volta il pubblico con un brano dal respiro internazionale e dal sound innovativo, che reinventa le sonorità del pop italiano contemporaneo.

La sinergia tra i due artisti si era già manifestata con “Aurore Boreali”, brano incluso nell’ultimo album di Cremonini, “ALASKA BABY”, già certificato disco di platino. Ora, questa collaborazione si rafforza con “Nonostante tutto”, che farà parte della nuova edizione dell’album. L’11 aprile, infatti, sarà disponibile in digitale una nuova versione di “ALASKA BABY”, mentre dal 16 maggio uscirà anche in formato fisico, con un’edizione limitata autografata e numerata, tra cui un CD e un doppio LP nero, acquistabili in esclusiva sullo shop Universal

Cesare Cremonini racconta con entusiasmo la collaborazione con Elisa, sottolineando il profondo legame artistico che li unisce: “Elisa ed io ci siamo conosciuti agli esordi e abbiamo aspettato venticinque anni per condividere un momento così intimo e profondo come quello della scrittura. Lavorando insieme, abbiamo realizzato un sogno e una promessa, scoprendo di poter essere un tempio l’uno per l’altro nel lavoro in studio”.

Anche Elisa esprime grande soddisfazione per il progetto, definendolo un “incontro artistico speciale”. “Nonostante le tante collaborazioni che ho avuto, questa con Cesare è speciale. Mi ha dato lo spazio e la fiducia per esprimermi completamente, non solo come cantante, ma anche come cantautrice, arrangiatrice e produttrice”, spiega l’artista friulana.

Questa collaborazione prenderà vita anche dal vivo: Elisa sarà ospite in alcune date del tour “CREMONINI LIVE25”, che ha già registrato il sold out in 13 stadi, con oltre 550 mila biglietti venduti. Il tour partirà con una doppia data a San Siro il 15 e 16 giugno, promettendo uno spettacolo di straordinaria intensità artistica, capace di fondere narrazione personale e musica in una dimensione unica.