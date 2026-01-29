Connect with us

ph. Erika Serio

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia

Published

Sarà Cesare Cremonini ad aprire ufficialmente il suo nuovo tour con la data zero del “Cremonini Live26”, in programma il 31 maggio all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia. L’evento segna non solo l’inizio di una delle tournée più attese del 2026, ma anche l’esordio dell’aeroporto come nuova cornice per spettacoli dal vivo, dopo un importante percorso di riqualificazione.

Il concerto rientra nella rassegna “GoToPordenone&Friends”, un progetto che unisce Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura e Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. Una sinergia che intende creare un filo culturale tra territori e generazioni attraverso mostre, eventi e grandi concerti, valorizzando il patrimonio regionale e il suo potenziale turistico.

I biglietti per l’appuntamento di Gorizia saranno disponibili a partire da domani alle ore 10.00 sui principali circuiti di vendita online. La data zero è organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con PromoTurismoFVG, Comune di Gorizia, Live Nation Italia, FVG Music Live e Vigna PR. Radio Deejay sarà la radio ufficiale del tour.

«È un grande orgoglio per la Regione Friuli Venezia Giulia poter ospitare la data zero dell’attesissimo tour di Cesare Cremonini, che torna ad abbracciare il pubblico sulla scia del grande successo del suo ultimo album, confermandosi tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana e internazionale – dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – Un evento di assoluto rilievo che rafforza il ruolo del nostro territorio come luogo capace di attrarre produzioni culturali di altissimo livello. La Capitale europea della Cultura non esaurisce la sua eco e Gorizia si conferma città transfrontaliera vocata ai grandi eventi, in grado di coniugare cultura, musica e promozione del territorio. Cesare Cremonini è un artista dalla forte identità italiana e, come tutte le grandi voci del pop moderno, ha saputo attraversare non solo le generazioni ma anche i confini, parlando a un pubblico ampio e internazionale. Un artista di respiro globale che sceglie Gorizia per anticipare di una settimana il doppio concerto di Roma e la successiva tappa milanese. L’aeroporto Duca d’Aosta si trasformerà così in un grande parco della musica, uno spazio aperto e simbolico dedicato agli spettacoli dal vivo, capace di valorizzare ulteriormente la vocazione culturale e turistica della nostra regione»

Con oltre 250.000 biglietti già venduti, il “Cremonini Live26” si presenta come un tour capace di trasformare ogni data in un’esperienza unica, costruita in relazione ai luoghi che la ospitano. Non solo grandi spazi, ma veri e propri eventi immersivi pensati per un pubblico che vive la musica come esperienza collettiva.

Il tour rappresenta un momento cruciale nella carriera dell’artista bolognese, confermandolo come uno dei protagonisti più solidi e innovativi del panorama musicale italiano. Ogni appuntamento è concepito come un atto creativo, dove spettacolo e architettura si fondono in un linguaggio moderno e contemporaneo.

Il successo del percorso di Cremonini è testimoniato anche dal suo recente singolo “Ragazze Facili”, tratto dall’album “Alaska Baby” uscito nel 2024, che da settimane è tra i brani più ascoltati dalle radio italiane. Il pezzo affronta con profondità tematiche intime e universali, consolidando il legame tra l’artista e il suo pubblico.

Dopo la data inaugurale di Gorizia, il “Cremonini Live26” proseguirà con le seguenti tappe:
6 e 7 giugno al Circo Massimo di Roma (la prima già sold out),
10 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano,
13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola,
e infine il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Con questa nuova tournée, Cesare Cremonini torna a vestire i panni di uno dei più carismatici interpreti della canzone italiana contemporanea, pronto a trasformare ogni concerto in un racconto visivo, sonoro e collettivo.

