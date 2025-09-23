Connect with us

Cesare Cremonini lancia “Alaska Baby” e annuncia tour estivo “CREMONINI LIVE26”

Cesare Cremonini torna protagonista della scena musicale italiana con l’uscita del suo nuovo singolo “Alaska Baby”. Disponibile in tutte le radio a partire da oggi, questa nuova traccia rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso artistico del cantautore. Cremonini è conosciuto per la sua capacità di reinventarsi e sperimentare, confermandosi uno degli artisti più coerenti e allo stesso tempo mutevoli del panorama musicale.

L’uscita di “Alaska Baby” avviene esattamente un anno dopo il successo incredibile di “Ora che non ho più te”, che è stato l’unico brano in Italia a restare stabilmente nella top40 (FIMI/GFK) per oltre un anno. Con due certificazioni Platino e oltre 400.000 copie vendute, “Ora che non ho più te” ha accumulato 100 milioni di stream e 50 milioni di visualizzazioni, risultando tra i brani più suonati dalle radio italiane nelle ultime 52 settimane.

L’album “ALASKA BABY”, da cui è estratto anche il singolo omonimo, include altre collaborazioni di successo, come “San Luca” con Luca Carboni e “Nonostante Tutto” con Elisa, quest’ultimo certificato Oro. Questi successi sottolineano come la musica di Cremonini sia in grado di raggiungere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, mantenendo una forte identità artistica.

L’estate prossima sarà caratterizzata dal tour “CREMONINI LIVE26”, che prevede quattro grandi eventi in luoghi iconici italiani: il Circo Massimo di Roma il 6 giugno, l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 10 giugno, l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena il 13 giugno, e la Visarno Arena di Firenze il 17 giugno. Questo tour segue il successo del “CREMONINI LIVE ’25”, che ha conquistato gli stadi italiani vendendo oltre 600.000 biglietti, sancendo così la consacrazione del talento scenico di Cesare Cremonini.

Con “Alaska Baby” e il nuovo tour all’orizzonte, Cesare Cremonini continua a scrivere pagine importanti nella storia della musica italiana, entusiasmandoci con la sua capacità di esplorare nuovi orizzonti senza perdere di vista le sue radici artistiche.

