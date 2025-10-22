CESARE CREMONINI presenterà il nuovo album “CREMONINI LIVE25” alla Milano Music Week

Cesare Cremonini, iconico cantautore italiano, è stato annunciato come il primo grande ospite della Milano Music Week di quest’anno. Cremonini presenterà il suo nuovo album dal vivo, “CREMONINI LIVE25”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico dal 21 novembre. Questo lavoro rappresenta un vero e proprio racconto del tour estivo che ha conquistato gli stadi di tutta Italia, dimostrando la forza artistica di Cremonini e la sua capacità di connettersi con le diverse generazioni.

Il pubblico avrà l’opportunità di incontrare l’artista giovedì 20 novembre alle 15.30 presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano. L’ingresso al talk è gratuito, ma è necessario prenotare tramite la piattaforma DICE a partire dalle 15.00 di oggi.

Per celebrare l’uscita di “CREMONINI LIVE25”, dal 18 al 22 novembre, aprirà uno speciale pop-up store al leggendario 10 Corso Como a Milano. Questo spazio offrirà ai fan un’esperienza unica, dove potranno ammirare memorabilia dei momenti più significativi della carriera di Cremonini e acquistare il nuovo album, oltre alla discografia completa e merchandising esclusivo firmato VR46 Racing Apparel. In occasione dell’apertura del negozio, il 21 novembre Cremonini incontrerà il pubblico presente all’interno dello store. L’accesso all’evento sarà possibile solo per coloro che avranno pre-ordinato il disco presso il negozio Universal Music Italia o direttamente al pop-up store, fino a esaurimento posti.

L’album live farà da colonna sonora ai quattro grandi eventi del CREMONINI LIVE26, che toccheranno alcuni dei luoghi musicalmente più iconici d’Italia: il Circo Massimo di Roma il 6 giugno, l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 10 giugno, l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena il 13 giugno e la Visarno Arena di Firenze il 17 giugno.