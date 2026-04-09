CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Chiello, tra le voci più amate e originali del nuovo cantautorato italiano. Dopo il successo al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti penso sempre”, l’artista è pronto a incontrare il suo pubblico dal vivo con il “Chiello Club Tour 2026”, in partenza il 16 aprile.

Il tour prevede sei appuntamenti nei principali club italiani che promettono di tradurre sul palco l’intensità emotiva e la ricchezza musicale del nuovo album “Agonia”. Chiello sarà accompagnato da una band d’eccezione composta da Fausto Cigarini (basso, violino), Saverio Cigarini (piano, synth), Francesco Bellani (synth), Matteo Pigoni (chitarra), Valerio Visconti (chitarra) e Pietro Vicentini (batteria).

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Trident Music:

16 aprile – Gran Teatro Geox, Padova

19 aprile – Atlantico, Roma

21 aprile – Teatro Cartiere Carrara, Firenze

22 aprile – Estragon, Bologna

28 aprile – Alcatraz, Milano

29 aprile – Teatro Concordia, Venaria Reale (Torino)

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti di vendita.

Parallelamente all’attività live, Chiello celebra l’uscita di “Agonia”, disponibile in digitale e nei formati CD e vinile, anche in edizioni autografate e colorate trasparenti. Il disco, pubblicato per Island Records/Universal Music Italia, rappresenta un nuovo passo nella sua evoluzione artistica, proponendo un viaggio introspettivo tra solitudine, fragilità e desiderio. L’album contiene undici tracce, tra cui “A Testa Alta”, “Vulcano”, “Salvami da me stesso”, “Ti penso sempre”, “Polynesian Village”, “Desaturarsi”, “Lupo”, “Gli spettri e le paure”, “Spero almeno”, “Scarlatta” e “Sto andando via”.

La copertina di “Agonia” è firmata dal fotografo Todd Hido e proviene dalla raccolta “House Hunting”: uno sguardo delicato e malinconico sull’intimità domestica, che trova un dialogo diretto con le tematiche del disco. Le immagini sospese di Hido riflettono la poetica di Chiello, in equilibrio tra luce e ombra, vulnerabilità e ricerca di sé.

Nato nel 1999 a Venosa, in Basilicata, Chiello si è affermato prima come membro del collettivo FSK Satellite e poi come solista di punta della nuova scena musicale italiana. Dopo l’oro ottenuto con il debutto “Oceano Paradiso” e il successo del secondo progetto “Mela Marcia”, l’artista ha collaborato con nomi come Mahmood, Tedua, Rkomi, Mace, Coez, Madame e Sick Luke, consolidando uno stile personale e riconoscibile.

Nel 2025, Chiello ha partecipato come ospite al 75° Festival di Sanremo accanto a Rose Villain e ha inaugurato il suo primo tour nei club, riscuotendo unanimi consensi. Con il nuovo album e il tour del 2026, il cantautore lucano si prepara a vivere una fase matura e consapevole della sua carriera, continuando a raccontare emozioni autentiche attraverso una scrittura sempre più raffinata.

Le atmosfere di “Agonia” e la dimensione intima dei club si annunciano come il perfetto connubio per un’esperienza musicale che promette di lasciare il segno. Come indica la nota che accompagna il disco, “Agonia dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva”.

Un’occasione imperdibile per ritrovare sul palco una delle voci più autentiche della nuova musica italiana, capace di trasformare ogni canzone in un racconto personale, poetico e universale allo stesso tempo.