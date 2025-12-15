CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Chiello, una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti Penso Sempre” (Island Records/Universal Music Italia). Per l’artista lucano si tratta della prima volta da protagonista sul palco dell’Ariston, un traguardo che segna una tappa fondamentale nel suo percorso artistico.

Parallelamente, è disponibile in digitale il nuovo singolo “Lupo”, che mostra un’evoluzione evidente nel linguaggio musicale di Chiello. Con questo brano, il cantautore esplora “il lato più oscuro e istintivo dell’essere umano”, confermando la sua predisposizione per un immaginario poetico e visionario. Il 2025 si chiude così con un altro tassello importante nella discografia dell’artista, che continua a consolidarsi tra le rivelazioni della musica italiana contemporanea.

Dopo il successo del suo ultimo album “Scarabocchi” e del primo tour nei principali club del Paese, Chiello si prepara a tornare dal vivo con il nuovo “Chiello Club Tour 2026”, prodotto e organizzato da Trident Music. Sei le tappe previste, con partenza il 16 aprile dal Gran Teatro Geox di Padova e conclusione il 29 aprile al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino). In mezzo, le date di Roma (19 aprile, Atlantico), Firenze (21 aprile, Teatro Cartiere Carrara), Bologna (22 aprile, Estragon) e Milano (28 aprile, Alcatraz).

Classe 1999, originario di Venosa (Potenza), Chiello ha iniziato la propria carriera con il collettivo FSK Satellite, tra i protagonisti della scena trap italiana, collezionando numerose certificazioni. In seguito ha intrapreso la carriera solista collaborando con artisti come Mace, Colapesce, Rkomi, Madame e Sick Luke, firmando brani di grande successo come *“Cancelli di mezzanotte”* (platino) e *“La strega del frutteto”* (oro).

Nel 2021 ha pubblicato l’album d’esordio “Oceano Paradiso”, certificato oro a pochi mesi dall’uscita, e si è esibito come ospite a X Factor con la hit *“Quanto ti vorrei”*, anch’essa platino. Negli anni seguenti è stato protagonista dei principali eventi musicali italiani, dai Tim Summer Hits ai Tim Music Awards all’Arena di Verona, alimentando una crescita artistica costante.

Il 2023 è stato segnato dall’uscita del secondo album “Mela Marcia”, anticipato dal singolo *“Milano Dannata”*, e presentato in due eventi speciali a Milano e Roma. Tra le collaborazioni più recenti si distinguono quelle con Mahmood e Tedua nel brano *“Paradiso”*, e con Coez in *“Ruggine”*.

Nel 2024 sono arrivati i singoli “Limone”, “Stanza 107” e l’intenso “Ho sbagliato ancora”, mentre il 2025 ha visto la partecipazione di Chiello all’album di Guè *“Tropico del Capricorno”* con il featuring *“Non lo So”*, oltre all’uscita di *“Scarabocchi”* che include le tracce *“Amore mio”*, *“Pirati”* e *“Scintille”*. Nello stesso anno, l’artista è tornato sul palco del Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover accanto a Rose Villain.

Ora, con la partecipazione alla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana e l’annuncio del nuovo tour, Chiello si prepara a scrivere il prossimo capitolo di una carriera in continua ascesa. Con la sua sensibilità musicale, le immagini evocative dei testi e una voce capace di unire poetica e modernità, il giovane artista lucano dimostra ancora una volta di essere una delle realtà più interessanti della scena pop italiana.