Chiello pubblica oggi “SCARABOCCHI”, il suo nuovo album di inediti

Oggi, venerdì 11 aprile, segna l’attesissima uscita in digitale di “SCARABOCCHI”, il nuovo album di inediti del talentuoso cantautore Chiello. Disponibile su tutte le piattaforme digitali sotto l’etichetta Island Records/Universal Music Italia, “Scarabocchi” si presenta come un mosaico di pensieri crudi e autentici, in cui Chiello si spoglia di ogni filtro per condividere la sua interiorità più profonda.

Attraverso testi viscerali e sonorità evocative, l’artista conduce l’ascoltatore in un viaggio nel suo caos interiore, trasformando ogni traccia in un frammento di vita, un intimo “scarabocchio d’anima” che prende forma tra le sfumature della nostalgia, del tormento e della speranza.

Ad arricchire questo progetto discografico, troviamo due prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Rose Villain nel brano “I miei occhi erano i tuoi” e Achille Lauro in “Succo d’ananas”. L’album vanta inoltre la partecipazione di nomi di spicco nel panorama musicale italiano come Tommaso Ottomano, Matteo Novi, Fausto Cigarini e Domenico Venturo. Le produzioni dei brani “Stupida anima” e “Succo d’ananas” (feat. Achille Lauro) portano la firma di Michelangelo, mentre Mr. Monkey ha curato la produzione di “Amici stretti” e Mace quella del brano “Malibù”.

La tracklist completa di “Scarabocchi” include i seguenti brani: “Insetti”, “Scintille”, “Stupida anima”, “Limone”, “I miei occhi erano i tuoi” feat. Rose Villain, “Maledirò”, “Amici stretti”, “Succo d’ananas” feat. Achille Lauro, “Amore mio”, “Stanza 107”, “Malibù”, “Pirati”, “Nessuno ti crede”.

Parallelamente all’uscita del nuovo album, cresce l’attesa per l’imperdibile “Chiello Live 2025”. Per la prima volta, il cantautore si esibirà sui palchi dei principali club italiani per otto date che si preannunciano cariche di emozione e intensità.

Sul palco, Chiello esprime al massimo la sua essenza artistica, con un’urgenza comunicativa e una profonda sensibilità che emergono con forza nella dimensione live, trasformando la sua musica in un’esperienza viscerale e coinvolgente. Ad accompagnare Chiello in questo tour ci sarà una band formata da quattro talentuosi musicisti: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Francesco Bellani (tastiere).

Con “Scarabocchi”, Chiello si conferma una delle voci più autentiche e interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo, pronto a conquistare il pubblico con la sua vulnerabilità e la sua intensa carica emotiva, sia in studio che dal vivo con il suo atteso tour “Chiello Live 2025”.