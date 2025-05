CHRISTIAN REVO: torna venerdì 23 maggio con il nuovo singolo “MOOD”

Il mondo del rap è in fermento con l’arrivo di una collaborazione esplosiva tra due dei protagonisti più amati dell’edizione 2024 del rap show di Netflix “Nuova Scena”. Christian Revo e Ciro Zero, artisti che hanno saputo guadagnarsi l’affetto del pubblico grazie al loro talento, tornano insieme con il nuovo singolo “MOOD”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 23 maggio.

“MOOD” è prodotto da ADA Music Italy e promette di essere un brano memorabile. La canzone è una trap song in lingua napoletana che mescola in modo originale le sonorità urban con atmosfere malinconiche, il tutto arricchito da un mood estivo. Il ritornello, che alterna anglicismi e dialetto partenopeo, si distingue per la sua immediatezza e freschezza, creando una vibrazione catchy e chill che resta impressa sin dal primo ascolto. Le strofe, più crude e dirette, mantengono un’impronta rap arricchita da sfumature intime e nostalgiche. Il risultato è una love song dal sapore agrodolce che racconta i contrasti emotivi di una relazione vissuta tra desiderio e disillusione.

Christian Revo non è nuovo al successo. Dopo il singolo “CALI” del 2025, un brano ricco di metafore e immagini forti in cui l’artista lancia un chiaro messaggio di indipendenza e autenticità, è riuscito a lasciare un segno nel panorama musicale. *“Prodotto da Haxia, ‘CALI’ si apre con un’atmosfera intima e riflessiva, per poi evolversi in un ritornello dal sound trap che dà energia all’intero brano.”*

Christian Revo nasce a Secondigliano, Napoli, nel 1997. La sua vita lo porta a trasferirsi con la famiglia a Chicago, Illinois, dove entra in contatto per la prima volta con la cultura Hip Hop americana. Tornato a Napoli, inizia a partecipare a jam e battle di freestyle, pubblicando nel 2016 il suo primo album “Toggiur”, che riscuote un discreto successo nella scena urban partenopea. Dopo un periodo in Belgio, torna a Napoli e pubblica il suo secondo album, “Talento Sprecato”, che raccoglie milioni di ascolti. Nel 2024 partecipa al rap show “Nuova Scena”, rilasciando successivamente vari singoli, tra cui “NOS”, “CARDI” e il quasi milionario “LONELY”.

Con “MOOD”, Christian Revo e Ciro Zero puntano a ripetere e superare il successo ottenuto con le loro precedenti collaborazioni. Sarà interessante vedere come questa nuova traccia sarà accolta dai fan. Non resta che attendere il 23 maggio per immergersi nelle sonorità uniche di “MOOD”.