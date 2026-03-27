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CHRYVERDE: fuori oggi ovunque “HOTEL CONCORDE” feat. Kay Carter

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Dopo aver pubblicato su Instagram il freestyle “Life is a Miracle” con Kay Carter e il secondo episodio della docuserie dedicata al making of di “DES ILES 2”, il produttore e dj Chryverde presenta oggi il suo nuovo singolo “HOTEL CONCORDE” feat. Kay Carter, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del primo estratto dal prossimo album, un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase artistica e personale.

Il progetto nasce sulle rive del Lago Maggiore, luogo d’ispirazione e sfondo della lavorazione dell’intero disco. L’Hotel Concorde di Arona, simbolo e punto di riferimento sul lago, diventa nel brano una metafora sospesa tra concretezza e immaginario. Chryverde trasforma lo spazio reale in racconto, costruendo un’atmosfera notturna e immersiva in cui la voce e le barre di Kay Carter trovano la loro piena espressione.

L’essenza del singolo risiede nel contrasto. Tra richiami al lusso e frammenti di quotidianità, “HOTEL CONCORDE” restituisce un paesaggio emotivo complesso, dove si intrecciano ambizione e vuoto, euforia e distacco. Il ritornello, descritto come il centro emotivo del brano, evoca una sensazione di anestesia, tradotta in una poetica dello “scivolare via”, come se tutto fosse filtrato da una lucida disillusione. Il sound, essenziale e avvolgente, conferma la capacità produttiva di Chryverde di fondere identità sonora e visione narrativa.

Questo nuovo singolo fissa la direzione di “DES ILES 2”, l’atteso album in arrivo nel corso dell’anno, delineando il ruolo della produzione come vero strumento narrativo. In parallelo, la docuserie dedicata al progetto continua a svelare il dietro le quinte del percorso creativo. Giunta al secondo episodio, l’opera mette al centro il valore del legame umano, presentando collaborazioni autentiche e relazioni fondate su stima e affinità personale.

Dalle prime immagini del trailer emergono già alcuni dei protagonisti coinvolti nel disco: Sayf, Izi, Vegas Jones, Sgribaz, Kuremino, Disme e altri artisti che verranno annunciati prossimamente. Il progetto audiovisivo è diretto da Alvaro Javier Cecchetti, scritto insieme ad Andrea Lazzari, che ne ha curato anche il montaggio, e prodotto da Waamoz in collaborazione con Lake That e The Hills.

Membro del collettivo di dj “Alien Army” dal 2016, Chryverde ha iniziato la sua carriera da produttore tra Miami, Atlanta e Los Angeles, costruendo un network internazionale che ha dato vita alle prime pubblicazioni nel 2018. Il momento di svolta arriva nel 2021, quando firma la produzione e la direzione artistica di “Medioego” di Inoki, album che include featuring con artisti come Tedua, Bresh, Noemi Nayt e Disme. Nel 2023 pubblica “DES ILES”, il suo primo EP da produttore, esplorando il genere **Amapiano**, scoperto durante i suoi dj set oltreoceano.

Con “DES ILES 2”, Chryverde punta a espandere il proprio linguaggio, trasformando l’esperienza del primo capitolo in un album maturo, definito da una rinnovata ambizione sonora e da un’impostazione discografica più ampia. “HOTEL CONCORDE” rappresenta così non solo un’anteprima, ma anche una dichiarazione d’intenti: un invito ad entrare in un mondo dove la musica diventa spazio di introspezione, reale ed emotivo, come il riflesso di una notte sul lago.

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